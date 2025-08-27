Üzüm bağlarında umutsuz hasat

İlayda SORKU

Dünya kuru üzüm ihracatının yaklaşık dörtte birini karşılayan önemli bir üretici konumunda olan Türkiye’de bu yılki üzüm hasadı, üreticiyi zorda bıraktı. Üzüm üreticileri, don, ayaz ve kuraklık zararlarının yanı sıra TARİŞ’in avans fiyatlarıyla da mağdur durumda.

Çiftçi-Sen’in hesaplamalarına göre, üzüm üreticilerinin tesis, işçilik, gübre, sulama ve elektrik giderleri dahil ortalama maliyeti kilogram başına 126,5 TL olarak belirlendi. Ege’deki don ve ayaz zararları bazı bölgelerde yüzde 60–70 seviyelerine ulaşırken, kuraklık nedeniyle su taşımak zorunda kalan üreticilerin sulama maliyetleri de ciddi şekilde arttı. Tüm bu koşullar, üreticilerin gelirini düşürürken verim kaybı ve yüksek maliyetler de üretimi sürdürülemez hâle getirdi.

TARİŞ, bu yıl 9 numara üzüm fiyatını 120 TL olarak duyurdu. Geçen yıl 7 numara için fiyat açıklanırken bu yıl 9 numara fiyatı duyuruldu. Üreticiler, bu değişikliğin fiyat artışı yapılmış gibi algı yaratmak için tercih edildiğini aktardı.

ÇİFTÇİ KARAMSAR

Ülkenin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Sarıgöl’den gelen örnekler üreticilerin çaresizliğini ortaya koydu. Üretici Hüseyin Yıldırım, “Geçen yıl taban fiyat 100 lira, bu yıl 9 numara üzüm 120 lira; geçen yıl da 120 liraydı. Enflasyona yenik düşüyor ürün, girdi maliyetleri yükseliyor. Bankalara borç yapıyoruz. İşçi maliyetleri, sulama ve elektrik faturaları arttı, kuraklık başladı. 60 dönümlük alanımın 45 dönümünde üzüm yok. Ürünlerimizi üç yıl yetiştiriyoruz, bu yıl para etmedi diye değiştirme şansımız yok, mecburen bakacağız. İnsanlar umutsuz, umut tamamen gitti” şeklinde konuştu.

TARIMDA ‘ŞÜKÜR’ POLİTİKASI

Sarıgöl’de üzüm yetiştiren kadınlardan Şemsi Baykal ise, “Beklentileri karşılayan bir fiyat değil bizim için. Maliyetleri karşılayamıyoruz; şaraplık versen de düşük fiyat, kurutsan da düşük fiyat. Kurutmak zaten maliyeti üçü dörde katlıyor. Üreticiye bir şey kalmıyor. Ancak ihracata veya tüccara satabilirsek, onda da çok maliyeti cazip gelmeyecek ama... Üreticiyi şükre alıştırdılar” dedi.

Zirai donla birlikte kendi bağlarında yaklaşık yüzde 50 oranında verim kaybı olduğunu aktaran Baykal, şöyle konuştu: “Geçen yıla göre bu sene 1-1,5 ton üzüm olmayacak. Normalde en az 7 ton kuru üzüm olan yerden üzüm çıkmayacak. Kuraklık da öyle keza, ürünler berbat oldu. Sofralık yiyecek üzüm yok denecek kadar az. Girdi maliyetleriyle zaten baş edemiyoruz. Elimdekini mazota mı vereceğim, işçiye mi vereceğim, ilacını mı ödeyeceğim? Böyle giderse tamamen bitirecekler bizi.”

YÜZDE SIFIR ZAM

Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve üretici Sinan Gençeli de TARİŞ’in açıkladığı fiyatı rezalet olarak nitelendirdi. İhracatçı bazı firmaların güdümünde karar verildiğini belirten Gençeli, şunları kaydetti: “Yüzde 0 zam yaparak böyle bir fiyat açıkladı TARİŞ. Çiftçilerle oturmadan, sahadan gelen talepleri değerlendirmeden açıklanan fiyat kabul edilemez” diye konuştu.

İlaçlar ve elektriğe yüzde 50 zam geldiğini belirten Gençeli, “Küçük çiftçiyi tamamen bitirme projesi uygulanıyor. Rekolte az olmasına rağmen fiyat aynı kalıyor, hatta TARİŞ fiyat açıklayınca daha da rakamlar düşüyor” ifadelerini kullandı.

“TMO seçimden seçime üreticiden, çiftçiden kuru üzüm alıyor” sözlerine yer veren Gençeli, “Şimdi seçim yok. Neden TMO fiyat açıklamıyor? Neden çiftçiden üzüm almıyor” diye sordu.

∗∗∗

ÜRETİCİ NE İSTİYOR?

Kuru üzüm üreticilerinin yaşadığı kriz giderek derinleşiyor. İklim kaynaklı zararlar, kuraklık ve doğal afetler üretimi zorlaştırırken, serbest piyasa ve büyük şirketlerin belirlediği düşük alım fiyatları üreticileri artık üretim yapamaz hâle getirdi. Konuya ilişkin açıklamasıyla TARİŞ’in işlevini yitirdiğine, şaraplık üzüm üreticilerinin ürünlerini işleyip satamadığına ve dolandırıcı tüccarların piyasada cirit attığına işaret eden Çiftçi-Sen, üreticilerin haklarını korumak ve üretimi sürdürülebilir hâle getirmek için taleplerini şöyle sıraladı:

• İklim kaynaklı zararlar ve kuraklık telafi edilmeli, afet bölgeleri ilan edilmeli.

• Kuru üzüm üretimi maliyetleri karşılayacak şekilde fiyatlandırılmalı.

• Şaraplık üzüm üreticilerinin ürünlerini işleyip satabilmesi için yasal düzenleme yapılmalı.

• Tarımsal alanlarda enerji ve madencilik faaliyetleri kontrol altına alınmalı.

• Dolandırıcı tüccarlara caydırıcı cezalar uygulanmalı.

• Tarım Sigortaları Yasası yeniden düzenlenmeli.

∗∗∗

EKİLİ ALANLAR AZALIYOR

Ülkede üzüm ekili alanları son 5 yılda sürekli geriledi. 2020’de yaklaşık 405 bin hektar olan ekili alan, 2024’te 372 bin hektara düşerek yüzde 7,2’lik azalma kaydetti. Üreticiler, artan maliyetler ve iklim krizinin etkileriyle başa çıkamaz hâle geldi. Don, kuraklık ve ayaz gibi afetler, gübre ve işçilik maliyetlerindeki yükselişle birleşince üretim de geriledi.. 2020 yılında 4 milyon 208 bin 908 ton olan üzüm üretim miktarı 2024 yılında yaklaşık yüzde 17,6 oranında düşüş yaşayarak 3 milyon 468 bin ton oldu.