Üzüm bağlarıydı, beton yığını oldu

Megakent özellikle son 30 yılda bir beton kente dönüştürüldü. Hatta 2017 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘‘Biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hâlâ da ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum’’ ifadeleriyle itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Erdoğan’ın bu itirafına rağmen kent her gün daha da fazla betona gömüldü. Her geçen gün imar rantı planlarına, yapılaşmaya açılan askeri arazilerle yeşil alanlara bir yenisi eklendi.

33 YILDIR YÖNETİYORLAR

1992 yılında ilçe olan Bağcılar tam 33 yıldır siyasal İslamcılar tarafından yönetiliyor. Belediye başkanlığı seçimlerini 1992 ile 2004 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisi’nin, 2004’ten itibaren de AKP’nin kazandığı Bağcılar Belediyesi tartışma yaratacak bir karara imza attı.

İLÇEDE BOŞ YER YOK

Bağcılar Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumuna sunulan teklifte, Arnavutköy ilçesinin Yassıören Mahallesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bağcılar Teknoloji Endüstri Bölgesi kurulacağı ifade edildi. “Bağcılar Teknoloji Endüstri Bölgesi’yle ilgili iş ve işlemlerin tesis edilmesini sağlamak üzere Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a yetki verilmesi” istenen teklif, CHP grubunun ret oyuna rağmen AKP’lilerin oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Belediye Meclisi’nde AKP’li Belediye Başkanı, İller Bankası’ndan 80 milyon TL borçlanmak için de yetki aldı.

Bağcılar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Mehmet Tunçer, yaklaşık 50 yıldır Bağcılar’da yaşıyor. Bağcılar’ın adını üzüm bağlarından aldığını belirten Tunçer, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bağcılar önceden yemyeşil, üzüm bağlarının yer aldığı bir yerdi. Şimdi bu zihniyet tarafından adeta beton kente dönüştürüldü. Bağcılar İstanbul’un yeşil alanı en az olan ilçelerinden. İlçemizde neredeyse nefes almak bile mümkün değil. İlçe halkının özlemi olan şehir parkı yapmak yerine, ilçe halkının vergisi ile başka bir ilçeye tesis yapılıyor” dedi.

∗∗∗

YANDAŞ IHA BİLE ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ

İktidara yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı da 3 Ocak 2024’te yayımladığı haberde, “Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıkmıştı. Görüntülerde açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görülürken, muhtemel büyük İstanbul depreminde yolların kapalı olabileceği ve bu nedenle vatandaşların tahliye edilmesinin, yardımların ulaştırılmasının zor olabileceği ön görülüyor” ifadelerine yer verilmişti.