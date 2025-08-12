Üzüm ovasına JES kıskacı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jeotermal enerji santralı (JES) baskısı bitmiyor. Yılmaz, Çavlu, Keli, Atatürk, Zafer, Beşeylül, Gaziler ve Kirveli mahallelerini kapsayan tarım ve sulama alanları, Sanko Enerji’nin yeni JES projesi tehdidiyle karşı karşıya.

Şirket, daha önce başka bir firma tarafından planlanan ve 10 megavat kapasiteyle onay almış santralı 25 megavata çıkaracak. Bunun yanında, her biri 40 megavat kapasiteli iki yeni santral daha kuracak. Böylece üç santralın toplam yıllık üretiminin 840 milyon kilovatsaate ulaşacak.

2018’de proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Normalde santral kapasitesi artırıldığında veya yeni santrallar eklendiğinde yeniden ÇED süreci yürütülmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, şirketin isim değişmesine rağmen 2018’deki “ÇED gerekli değil” kararını geçerli saydı. Üstelik kapasite artışı ve yeni santralları da kapsayan proje için bu kez “ÇED Olumlu” kararı verdi. Böylece proje hem önceki muafiyete dayandırıldı hem de çevresel açıdan resmi onay aldı. Toplam 2 bin 378 hektarlık alanda, 34’ü üretim, 50’si reenjeksiyon olmak üzere 84 jeotermal sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

TARIM VE SULAMA ARAZİLERİ HEDEFTE

Proje alanı tarla, bağ ve kavaklık niteliğinde. Resmi planlarda “tarım arazisi” ve “sulama alanı” olarak tanımlanıyor. Bu bölge, özellikle üzüm üretiminde Türkiye’nin en verimli havzalarından biri olarak biliniyor.

ŞİRKET PROJELERİ DURDURMUYOR

Sanko Enerji’nin bölgede hâlihazırda üç JES projesi ve yüzlerce sondaj kuyusu bulunuyor. Şirket, mevcut yatırımlarına ek olarak yeni santraller ve kuyular açmak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak bu hamleler, yerel halkın ve yaşam savunucularının tepkisine neden oluyor. Şirketin birçok projesine bölge halkı direnerek engel oldu.

İSTANBUL’DA 21 JEOTERMAL SAHA SATIŞTA

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İstanbul’da 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama sahası 2 Eylül 2025’te ihaleye çıkacak. İhaleye konu sahalar Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri, Beykoz, Eyüpsultan, Çekmeköy, Güngören, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunuyor. Alan büyüklükleri 112 hektardan 4 bin 942 hektara kadar değişiyor. Açık teklif artırma usulüyle yapılacak ihalelerde bedeller 413 bin TL ile 1,3 milyon TL arasında belirlendi. İhaleler, İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası 4. kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek.