Üzüm üreticileri isyan etti: "Bu enflasyonla yarışamıyoruz"

Manisa'da üzüm üreticileri, yüksek maliyetler ve Tariş'in açıkladığı üzüm fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile bir araya gelen üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm çağrısında bulundu.

Üreticiler, nisan ayında yaşanan don felaketi nedeniyle rekoltenin ciddi oranda düştüğünü belirterek, bu durumun zaten yüksek olan maliyetlerle birleşince üretimi imkânsız hale getirdiğini ifade etti. Bir üretici, "Rekolte çok düşük. Dekar başına 50 kilodan bile az ürün aldık. Normalde 500 kilo olması gerekirken 50 kilo çıktı" diye konuştu.

Artan mazot, elektrik, ilaç ve gübre fiyatlarına dikkat çeken üreticiler, "Biz enflasyonla yarışamıyoruz. Bizim ürünlerimiz de enflasyonla birlikte gitmiş olsa para kazanacağız. Ama nedense bizim üzerimizden enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"MALİYETLER UÇTU, FİYATLAR YERİNDE SAYDI"

Bir üretici, maliyetlerin son yıllarda katlanarak arttığını anlatarak, geçen yıla göre ilaç ve gübre fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğini ancak üzüm fiyatlarının aynı seviyede kaldığını vurguladı. Üretici, bir aylık elektrik faturasının 30 bin lirayı bulduğunu, mazotun ise 55 liraya çıktığını belirterek, "Ama üzüm fiyatı aynı. Hatta geri bile geliyor" dedi.

BAKIRLIOĞLU'NDAN TARİŞ'E TEPKİ

CHP'li Bakırlıoğlu, Tariş'in geçen yıl 7 numara üzüme 100 lira fiyat verirken, bu yıl 9 numara üzüme 120 lira fiyat açıklamasının bir "kelime oyunu" olduğunu ifade etti. Üreticiler ise geçen yıl taban fiyat açıklanırken, bu yıl tavan fiyat açıklandığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti.

Üreticiler, yaşadıkları zorlukların en büyük nedeninin desteklemelerin olmaması olduğunu ifade ederek, devletten beklentilerini dile getirdi.

Bir üretici, tüm üreticilerin Ziraat Bankası'na borcu olduğunu belirterek, "Hükümet 'borçları faizsiz erteliyoruz' desin, destek olsun bize" çağrısında bulundu.