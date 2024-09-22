Üzümde fiyat oyununa isyan

Ebru ÇELİK

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri özel şirketlere esir oldu. Üretici, iklim koşulları nedeniyle dallarında bozulmaya başlayan üzümleri içki fabrikalarına satmak zorunda kaldı. Firmalar ise durumu kendi lehlerine çevirerek üreticiyi mağdur ediyor.

Firmalar, üzümde alım fiyatlarını bir haftada 18 TL’den 7 TL’ye düşürdü. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde toplanan üzüm üreticileri durumu protesto etti.

İşçilerin protestosuna ziraat odaları ile CHP Manisa Milletvekilleri de destek verirken üreticiler “Bu fiyata satacağımıza ezeriz daha iyi” diyerek bir kamyon üzümü ezmişti.

Üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken CHP Manisa İlçe Başkanı Nuri Sarı, “Bu yıl yoğun sis nedeniyle üzümler dalında bozuldu. Normalde üretici sofraya koyulacak üzümü 40 TL’ye satarken, şu an toplanan üzümler kurutamayacakları, sofraya koyamayacakları hale geldi. Ürünler bozulmadan önce üreticiye alım fiyatı olarak 18 TL biçen firmalar, bir hafta içinde git gide fiyatı düşürerek 7 TL’ye kadar indirdi, ‘Ne koparırsak kâr’ dedi. 7 TL’ye almak istedikleri üzümün maliyeti üreticiye 15 TL, bu da ürünü toplayan işçilerin günlük yevmiyesini dahi karşılamıyor” dedi. Üreticilerin, kamyonlarca ürünle fabrika önlerinde bekletildiğini vurgulayan Sarı, “Firmaya sorulduğunda ‘Şu an elimizde ürün var’ diyerek ürünleri daha fazla bekletiyorlar, ürünlerin daha da kötüleşmesini sağlayarak bir fiyat düşürme politikası uyguluyorlar” ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise sadece bağcılığın değil, hayvancılık, çiftçilik, sebzecilik gibi tarımın her alanının battığının altını çizdi. Ülgen, sorunun özelleştirmeden kaynaklandığını vurgulayarak, “Bağcının sumasını sattılar, tütüncünün sigarasını, pamukçunun dokumasını özelleştirdiler. Bu halkı bitirdiler” dedi. Ülgen, “Bu tarım artık 20 yıl geçse de kurtarılamaz, açtıkları yara da kapanmaz. Bugün bir yerde düşüncelerini beyan eden vatandaşa bile hesap soruluyor. Ancak bu özel firmaların üreticiye yaptıklarını kimse görmüyor” ifadelerini kullandı.