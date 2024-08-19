Üzümde kayıp yüzde 80’i buldu

EKONOMİ SERVİSİ

İklim krizi ve kuraklık, üzüm üretimini vurdu. Üzümde bu yıl rekolte kayıpları yaşandı. Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), üzüm üreticilerinin sorunlarına dikkat çekerek Toprak Mahsulleri Ofisi’ni harekete geçmeye çağırdı.

Çiftçi-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında, üzüm taban fiyatının 162 lira olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Devlet, büyük şarap fabrikalarının ticari çıkarlarını koruyor" denildi. Sendika, TMO’nun üreticilere piyasada fiyatlar yükseldiğinde fark ödemesi yapması gerektiğini ifade etti, “TMO geçen yıllarda olduğu gibi üreticinin sırtından para kazanmaya çalışmak yerine piyasada fiyatlar yükseldiğinde üreticilere fark ödemesi yapmalıdır” dedi.

Açıklamada, üzümü kuraklık vurduğunun altı çizilerek yüzde 80’i bulan ürün kayıpları yaşandığı söylendi, "İklim krizinden aşırı etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edilmeli, üreticilere devlet tarafından telafi edici ödemeler yapılmalıdır" denildi. Şarap üretiminin büyük şirketlerin tekeline bırakıldığı söylendi, “Bir başka sorunu da AKP iktidarının kendisi yarattı; şarap üreten küçük işletmelere ve butik şarapçılık yapanlara yeni vergiler, parasal teminatlar vb. gibi büyük maddi yükümlülükler getirerek, üretimi bıraktırmaya, pazarın dışına atmaya çalıştı. Üzümü kurutma olanakları çok kısıtlı olan üreticiler, alım fiyatlarının belirlenmesi de dahil, tamamen şarap fabrikalarının insafına kaldı” denildi. Kuru üzümün kilogram maliyetinin ortalama 98 lira olduğunu tespit eden sendika, “Üzüm üreticilerinin insanca yaşayabilmesi ve üretimlerini devam ettirebilmeleri referans taban fiyatının en az 162 TL olması gerekmektedir” dedi.