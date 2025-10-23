Üzümkent Sitesi davası: Bilirkişi raporu gecikince duruşma 19 Ocak’a ertelendi

6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Üzümkent Sitesi'nin yıkılması sonucu 83 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan müteahhit Şükrü İşitmen'in yanı sıra diğer müteahhitler Mehmet Nuri Tuğsuz, Ahmet İşitmen ve S.S. Üzümkent Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri Abdullah Çetin, Battal Oral, Cuma Ali Türk, Hüseyin Güner, Mahmut Keremoğlu ve Memet Subaşı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

360 GÜNDÜR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ekim 2024'te görülen birinci duruşmada, yeni bilirkişi raporu alınması talep edildi. Talebin üzerinden 360 gün geçmesine rağmen rapor halen hazırlanamadı.

20 Ekim'deki 5. duruşmaya yalnızca taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı Abdurrahman Özdoğan ile sanık Şükrü İşitmen'in avukatı Ali Yüksel Özmen, önceki savunmalarını tekrarlayarak, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasını talep etti.

DURUŞMA 19 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine, sanık Ahmet İşitmen hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2026 tarihine erteledi.