Üzümkent Sitesi'nde hayatını kaybedenler anıldı: "Adalet gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adıyaman Besni'de 6 Şubat depremlerinde 83 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yılında anma töreni düzenledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Üzümkent Sitesi'nin yıkılması sonucu 83 kişi yaşamını yitirdi. Üzümkent Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, depremin ikinci yılında anma töreni düzenledi.

Anma törenine Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, siyasi parti temsilcileri ve depremzedeler katıldı. Saat 04.17’de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar enkazdan kalan kolonun üzerine karanfiller bıraktı.

"SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR SUSMAYACAĞIZ"

Besni 6 Şubat Deprem Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Önder, anmada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 saat 04:17… Dünya bir anda karanlığın içinden gelen çığlıklarla yankılandı. İnsanlar sıcak yataklarından savrularak korkunun en soğuk gerçeğiyle yüzleşti. Duvarlar birer birer yıkılırken, zaman durmuş gibiydi. Betonun altında sıkışan hayaller; donmuş sokaklarda yankılanan yardım çığlıklarına karıştı. O an, yalnızca saniyeler sürdü; fakat bir ömür boyu sürecek izler bıraktı. Gözler umutsuzca ışık ararken, gece hiç olmadığı kadar uzun ve karanlıktı.

6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremler, binlerce insanın hayatına mal oldu, milyonlarca insanı evsiz ve çaresiz bıraktı. Ancak, bu büyük felaket sadece doğanın değil, insan eliyle yaratılan ihmallerin, rant hırsının ve cezasızlığın da bir sonucudur. Bugün, bu yıkımın sorumluları adalet önünde hesap vermesi gerekirken, gördüğümüz manzara adaletin değil, çıkarların ve koruma kalkanlarının devrede olduğunu göstermektedir.

Depremin ardından başlayan davalarda, müteahhitler ve diğer sorumlular hak ettikleri cezaları almıyor. Bilinçli ihmal ve rant uğruna inşa edilen dayanıksız yapılar, binlerce insanın ölümüne neden oldu. Ancak mahkemelerde sanıklar 'bilinçli taksir' hükümlerine göre yargılanıyor, bu da cezalarının daha hafif olmasına neden oluyor. Oysa bizler biliyoruz ki, bu binaları inşa edenler olası bir depremde yıkılacağını ve insanların öleceğini bile bile hareket ettiler. Bu nedenle yargılamaların 'olası kast' hükümlerine göre yapılmasını ve faillerin hak ettikleri en ağır cezaları almalarını talep ediyoruz.

Türkiye’de inşaat sektörü, siyasi iktidarların koruması altındaki bir rant düzeninin merkezinde yer almaktadır. Müteahhitler ve sorumluların bir bir serbest bırakılması, hukuk sisteminin bağımsızlığını sorgulatmaktadır. Kamu kaynaklarıyla beslenen ve hukuki denetimden kaçırılan bu sistem, bir sonraki felaketin zeminini hazırlamaktadır. Adaletin sağlanabilmesi için siyasetin yargıya müdahalesi son bulmalı, hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir.

Bizler, depremde sevdiklerini kaybedenler, mağdur edilenler ve vicdan sahibi herkes olarak, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Adalet yerini bulana, sorumlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar mücadelemiz sürecektir. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için, bilimsel ve etik kurallara uygun şehircilik anlayışının benimsenmesini, yapı denetim sisteminin şeffaf ve bağımsız olmasını, rant uğruna insan hayatını hiçe sayan tüm sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Bizler, Depremde kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkacak, Adalet gelene kadar, sorumlular hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz..."

ÜZÜMKENT SİTESİ'NDE YARGILAMA NE AŞAMA?

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Üzümkent Sitesi de yıkıldı. Enkaz altında kalan 83 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi yaralandı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, Üzümkent Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili şüpheliler; Mehmet Nuri Tuğsuz, Şükrü İşitmen, Abdullah Çetin, Ahmet İşitmen, Battal Oral, Cuma Ali Türk, Hüseyin Güner, Mahmut Keremoğlu, Memet Subaşı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Sanıklarından Ahmet İşitmen ise aranıyor. İngiltere'de olduğu tespit edilen Ahmet İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.