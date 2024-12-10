Üzümün başkentine 5 yeni JES

Haber Merkezi

Manisa Alaşehir’de üzüm bağlarının içine kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santraları (JES) için verilen ÇED raporunu yerel mahkeme tarafından iptal edilmesi sonucu aynı projeye yeni bir ‘‘ÇED olumlu’’ raporu verildi.

Evrensel’e konuşan davanın avukatı Akın Yakan ‘‘Projenin çevreye olumsuz etkileri bilirkişi raporuyla ortaya konulmuşken, projede rötuş yaparak aynı doğada, üzüm bağlarının arasında 6 JES, 90 tane kuyu için yeni ÇED kararı verilmesi doğru değildir. Bakanlığın yeni ÇED kararı vermemesi gerekirdi” dedi.