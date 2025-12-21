‘Uzun adam’dan hakkımızı alacağız

Ana muhalefet partisi CHP’nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 76’ncısı Edirne’de düzenlendi. On binlerce kişiye seslenen Genel Başkan Özgür Özel, “Seçtiklerimize sahip çıkacak mıyız? Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkacak mıyız? O zaman beni seven arkamdan gelsin, Ekrem Başkanı seven arkamızdan gelsin. Sizlere güveniyoruz” dedi.

Tek adam rejiminin her alanda büyük bir yıkıma yol açtığını vurgulayan Özel, Erdoğan’ı ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu millet uzun adamdan hakkını alana kadar, bu millet emaneti bu kara düzenden alıp halkın partisine verene kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

KARA DÜZEN ANONİM ŞİRKETİ

Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi bir şirket gibi yönettiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı: "AKP 23 yıldır iktidarda. Gelirken ne demişti? ‘Verin bana yetkiyi, ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim’ dedi. Tam dediğini yaptı. Türkiye’yi şirket gibi yönetiyor değil mi? Şirketin adını biliyor musunuz? KADAŞ yani Kara Düzen Anonim Şirketi. Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin Kara Düzeni’nin Anonim Şirketi. Bu KADAŞ gerçekten rekortmen; madalya üstüne madalya kazanıyor. Bakın, KADAŞ vergiyi sizden alıyor, kıyağı başkalarına yapıyor. Ama bu KADAŞ’ın döneminde Türkiye; yüksek enflasyonda Avrupa birincisi, yoksullukta Avrupa birincisi, işsizlikte Avrupa birincisi, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi." Belediyelerin kuşatıldığını, başkanların hapsedildiğini kaydeden CHP Lideri, tek kurtuluşun Saray rejimini göndermek olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NDAN ‘ÇÖKÜŞ’ UYARISI

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını ise CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı okudu. İmamoğlu, “Bizler, iktidarın baskılarından, kumpaslarından, tehditlerinden yılıp yorulacak, güler yüzünü solduracak insanlar değiliz” dedi.

Ülkenin çok kritik, çok hayati bir eşikte olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Ya bu iktidar, ülkeyi çok daha derin bir çöküşe, çok daha büyük krizlere, felaketlere sürükleyecek ya da vatandaş karşısında haddini bilen, hukukun, demokrasinin sınırlarına saygılı, ortak akla ve ortak çıkarlara dayalı, insanca, hakça bir düzen kuracağız” ifadelerini kullandı.

BU ADALETSİZ REJİME SON VERİLECEK

İmamoğlu, “Milletimiz bir an önce sandığa gitmek ve bir avuç insanın çıkarı için kurulmuş bu adaletsiz rejime son vermek için gün sayıyor. Hiçbir suçun cezasız kalmadığı, ancak bir kişinin bile haksız yere tutuklanmadığı, ceza almadığı, kanunların herkese eşit uygulandığı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. İktidarın elini yargıdan tamamen çektiği, adaletin siyasi hesaplara göre şekillenmediği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Bize yapılanları biz kimseye yapmayacağız. Kardeşlerim; hiç kimse sizden, vatandaştan büyük değildir. Hiçbir güç, millet iradesinden üstün değildir. Milletimiz, bu ülkenin, bu devletin tek sahibidir ve o ne derse o olur. Günü gelecek, bu aziz millet sandık başına gidecek ve ‘Önce adalet, önce hürriyet’ diyecek. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

‘GİZLİ TANIKLARIN BAZILARI ÇEKİLDİ’

Özel, rejimin kullanışlı aparatlarına dönüşen "gizli tanık"lar üzerinden de iktidara sert sözlerle yüklendi: "Bakın 15 gizli tanık vardı. İddianame çıktı, Ladin yok. Şahin yok, Kartal yok, Rüzgâr yok, Maun yok, Sekoya yok. Meşe yok. İlke var ama sonradan çekildi. Gizli tanık Ahmet Taşçı gitmiş, dilekçe varmış. ‘Benim bir şey bildiğim yok. Savcılar istedi, piyasadan duyduklarımı anlattım. Vicdanım hiç rahat değil. Tanıklıktan çekiliyorum. Anlattıklarımı yalan, yanlış servis etmişler. İnsanlar haksızca tutuklanmış, geceleyin uyku uyuyamıyorlar.’ Ahmet Taşçı diyor. 15 gizli tanıkla başladılar. Kimi delirdi, kimi isyan etti, kimi kendi çekildi, kimi kayboldu… 12 Eylül’ü aratmayan işler yapıyorlar.