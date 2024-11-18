Uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanılacağı iddiası: Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin gerginlikte yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Peskov, ABD menşeli Kara Taktik Uzun Menzilli (ATACMS) füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verilmesi kararı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, "Bu tür bir karar gerçekten formüle edilmiş ve Kiev rejimine iletilmişse, o zaman elbette bu, gerilimin kalitatif yönüyle yeni bir tırmanışı ve ABD'nin bu çatışmaya katılımı açısından nitelik değiştirerek yeni bir boyut kazandıracağını ifade eder. Biz bu noktadan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın bu pozisyonunun herkes tarafından kesinlikle anlaşılması gerektiğini belirten sözcü, "Bunun sinyallerini Batı’ya ilettik ve bunlar başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından St. Petersburg'da dile getirildi" dedi.

***

The New York Times, ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak Biden'ın Ukrayna’ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiğini bildirmişti. Fransa merkezli Le Figaro'nun ise Fransa ve İngiltere’nin SCALP ve Storm Shadow taktiksel füzelerinin Kiev tarafından Rusya’da kullanınımına onay verdiğini öne sürdü. Haberlere ilişkin Washington, Paris veya Londra tarafından açık bir teyit gelmedi.

Batılı müttefiklerinin tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri Rusya’nın derinliklerinde kullanabilmek için uzun zamandır onay almaya çalışan Zelenski uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasının "Zafer planı" olarak adlandırdığı, savaşı sonlandıracak bir planın parçası olduğunu söylüyor.