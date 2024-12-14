Uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf

Beynine üçünü kez pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan ve ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık 10 gün önce taburcu edildi.

Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti ve usta oyuncuyla çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Kadir İnanır'ı evinde ziyaret eden Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla paylaştı.

ilk olarak İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, tedavinin iyi gitmesinin ardından 4 Nisan'da taburcu edilmişti.

İnanır daha sonra ağustos ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi görmüştü.

Tedavisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden sanatçı, geçtiğimiz hafta başında taburcu edildi doktorlarının onayı ile evine döndü.