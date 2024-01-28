Uzundere beyaza büründü

Erzurum’un Artvin sınırında konumlanan Uzundere ilçesi, mevsim normallerinden saparak ilginç bir atmosfer değişimine tanıklık etti.



Yaklaşık 3 ay önce Erzurum merkez ve Palandöken Dağı beyaz örtüyle kaplanmasına rağmen, Uzundere ilçesi bahar havasını sürdürmekteydi.

Ancak Ocak ayı sonu itibarıyla ilçe, uzun süren bekleyişin ardından yoğun kar yağışına teslim oldu.



Kar yağışı, Uzundere’nin manzarasını beyaz bir örtüyle kaplayarak adeta bir kış masalına dönüştürdü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, özellikle köy yolları bu yoğun yağıştan etkilendi. Hızla müdahale eden belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarıyla ilçenin ulaşımını normale döndürdü.



Uzundere halkı, doğanın bu ani değişimine hayretle tanıklık ederken, karın getirdiği beyaz güzellikle kucaklaşmanın keyfini çıkarmaya başladı. İlçe, kışın gelişiyle birlikte adeta bir kartpostal manzarasıyla donatıldı.