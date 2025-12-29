Uzuneminağaoğlu Borçka’da anıldı

Haber Merkezi

Devrimci Erkan Uzuneminağaoğlu, ölümünün 45. yılında Artvin’in Borçka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Törende konuşan SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, Uzuneminağaoğlu ve mücadele arkadaşlarının mirasını yaşatacaklarını belirtti. Çatan, "Onların mücadelesini devam ettirmek için biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. 80 öncesinde Erkan yoldaşla birlikte şehit olan bütün yoldaşları saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

Erkan Uzuneminağaoğlu’nun arkadaşı Selahattin Şahin, "Kaybettiğimiz canlarımız, tıpkı Erkan gibi, bu toprakların nefesleriydi. Her birinin birçok arkadaşımızla anıları, yaşanmışlıkları vardır. Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan başlayıp Devrimci Yol’a uzanan mücadele seyri içinde, çoğu zaman bizlere yön verdiler; ışık oldular, birer kutup yıldızı gibi hayatımızda yer aldılar ve almaya devam edecekler" diye konuştu.