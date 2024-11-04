Uzungöl'de halk direnişi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de Danıştay’ın iptal kararına karşın hidroelektrik santral (HES) projesinin yeniden başlatılmak istenmesine karşı bölge halkı direnişe geçti. Halk ‘‘Ülkemizin ve bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesi, karanlık bir projedir. Bir an önce vazgeçin’’ dedi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı uzun süredir mücadele ediyor. Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu.

HALK DİRENİŞE GEÇTİ

2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı. Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 30 kadar yurttaş geçen yıl yeniden dava açmıştı. Hukuki süreç devam ederken HES alanında yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine halk yeniden direnişe geçti.

Bunun üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ile TOMA'lar gönderildi. Güvenlik güçleriyle halk arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Halk, yetkililere çağrıda bulunarak, HES projesinin doğayı ve turizmi olumsuz etkileyeceğini söyledi. HES projesine karşı çıkan halk, su kaynaklarının ve yeşil alanlarının korunmasını istediklerini vurgulayarak “Doğamızı koruyacağız, Uzungöl’ü kaybetmeyeceğiz” diyerek yetkililere seslendi.

ARAÇLARLA YOL KESİLDİ

İş makinalarının Taşkıran Mahallesi'ne çıkışını engellemek için araçlarla yol kesilirken, jandarma ekipleri yolun açılmasını istedi. Bölge sakinleri HES firmasının hukuksuz davrandığını ve yolu açmayacaklarını söyledi. Halk "Bu firmanın hukuksuz davranışlarına müsaade etmiyoruz" dedi. Bunun üzerine bölgeye TOMA'lar sevk edildi. "TOMA'ları geri çekin" diye tepki gösteren halk direnişini sürdürüyor.

4 mahalle muhtarı bunun üzerine Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'a giderek HES karşıtı eylemlerine mahkeme süreci bitine kadar destek istedi.

DİRENİŞ SÜRECEK

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, "Cumartesi günü HES projesinin yapılacağı alanda basın açıklaması ve yol kapatma eylemi yaptık. Buraan hem yetkililere hem de HES yapacak olan firmaya bu bölgenin bir turizm bölgesi olduğunu, Uzungöl'ün bir sit alanı, tabiat parkı ve özel çevre koruma bölgesi alanı olduğunu, HES yapacakları güzergah alanında bir afet alanı olduğunu, bir de dosyanın Danıştay'da olduğunu, esastan görüşmeye alınıp neticelenmeden işe başlamalarının yanlış olacağını duyurmaya çalıştık. Akşam saatlerinde de tam Trabzonspor'un maç saatine yarım saat kala Uzungöl'ün bağlı olduğu Çaykara ilçesindeki merkezde Giresun'dan gelen komondo birlikleri araçları getirildi. Bir de iş makinaları geldi, buradaki STK'ler, muhtarlar, yurttaşlar da eimizden geldiğinde direnmeşe ve püskürtmeye çalışacağız" dedi.

Trabzon Izungöl’de Taşkıran HES projesi için jandarma eşliğiyle bölgeye girmeye çalışan HES şirketine yollar kapalı!



Talana karşı, halkın barikatı. #HeslereHayır pic.twitter.com/WhDJMWm8zz — SOL Parti Trabzon (@solpartitrabzon) November 4, 2024

SANATÇILARDAN DESTEK

Aralarında Sunay Akın, Hüseyin Turan, Cengiz Özkan, Selçuk Balcı, Fuat Saka, Altan Erkekli, Erhan Yazıcıoğlu, Gökhan Güney'in bulunduğu çok sayıda sanatçı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sosyal medyadan paylaştıkları videolarla Uzungöl'e dikkat çekti. Altan Erkekli "Enerjiyi güneşten elde edebiliriz. Doğa harikası olan Uzungöl'ü bırakalım doğanın içinde kendi haliyle bize güzelliklerini sunmaya devam etsin" derken, Cengiz Özkan da "Doğayı rahat bırakın, bir gün intikamını çok kötü şekilde alır" dedi. Hüseyin Turan da "Ülkemizin doğa harikası güzel yerlerinden biri olan Trabzon uzungöl'e HES yapılmak isteniyor, bunun için sesimizi yükseltiyoruz. Uzungöl'de HES'e hayır, Solaklı deresi özgür akacak"