Uzungöl'e HES yanlışından dönüldü: Solaklı Deresi özgür akacak!

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırlarında bulunan dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl’deki Hidro Elektrik Santrali (HES) projesinde 31 yurttaşın açtığı davada, Danıştay 4. Dairesi'nin verdiği iptal kararı sevinçle karşılandı. Bir aydan bu yana kar ve yağmur demeden direnişte olan yaşam savunucuları, "Solaklı Deresi özgür akacak. Bu çerçevede Uzungöl imar planının gerçekten uygulanabilir, yerinde, paylaşımcı ve koruma anlayışı ile hayat bulması gerekiyor. Uzungöl için uygulanabilir planı bekliyoruz" dedi.

Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı uzun süredir mücadele ediyor.

Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED olumlu raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı.

Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 31 yurttaş geçen yıl ÇED raporunun iptaline yönelik yeniden dava açmıştı. Danıştay 4 Dairesi önceki gün verdiği kararında "ÇED raporu alındıktan sonra 7 yıl içerisinde yatırıma başlanılmadığını, proje alanında yapılan çalışmaların yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini bu nedenle ÇED raporunun geçersiz olduğuna" karar verdi.

"MÜCADELE GÜÇLENECEK"

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, elde edilen sonucun davayı açan 31 yurttaşın ve kendilerini destekleyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yöneticiler, bürokratlar, sanatçılar gibi tüm kurum ve kuruluşların olduğunu söyledi.

Özen "Uzun bir sürecin, hukuki olarak bu akıl tutulması diye nitelendirdiğimiz HES projesinin yanlışlığına karşı güzel ve anlamlı bir kazanım elde ettik. Uzungöl için adalet beklenen kararı yerinde ortaya koymuş ve bekleneni yapmıştır. Daha güzel bir Uzungöl için bizler buradayız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak Solaklı Deresi özgür akacak. Dağımıza, taşımıza, doğamıza, hayvanlarımıza ve insanlarımıza olan sevgi ve muhabbettimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu. Uzungöl Mahalle Muhtarı Selman Dilek ise “HES süreci lehimize sonuçlanmıştır, destek ve gönül veren herkese sonsuz müteşekkirim. Fakat inanmamışlara da kırgınım. Umarım bu hukuki süreç bölgemiz için hayır getirecektir" dedi.

Taşkıran Mahalle Muhtarı Hüseyin Alamanoğlu da "Bu karar bizleri memnun etmiştir ve hukuka olan güvenimizi boşa çıkarmamıştır" derken Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş ise özetle şunları söyledi:

"Danıştay 4. Dairesi'nin almış olduğu karar ile HES projesinin ÇED raporu iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu güzel haber ile bölge insanı gerçekten bugünü bir bayram havası içinde gerçekleştirdik. Bu alınan karar ile bu mücadelenin içinde mücadele eden yöre insanları, bölge insanları, doğa severleri gerçekten yaptıkları bu güzel mücadele ile kendi başarılarını ortaya koydular."