Uzungöl HES etmeyecek

Uzungöl’de yapılmak istenilen HES projesine halkın mücadelesi sürüyor. ‘‘Uzungöl HES etmeyecek’ adlı belgesel ile tepkilerini bir kez daha dile getiren bölge halkı, yetkililerin projeden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Sibel BAHÇETEPE

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de, Danıştay’ın iptal kararına karşın hidroelektrik santral (HES) projesinin yeniden başlatılmak istenmesine halk tepkili. Uzungöl ve Taşkıran Mahalle sakinleri, HES projesinin bölgeye ciddi zarar vereceğini belirterek, ‘‘Ülkemizin ve bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesi, karanlık bir projedir. Turizme ve çevreye vereceği zararı büyüktür. Bu hatadan bir an önce vazgeçin’’ dedi.

GELECEĞİ SATIYORSUNUZ

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı uzun süredir mücadele ediyor. Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı. Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 30 kadar yurttaş geçen yıl yeniden dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken HES alanında 2 Nisan günü yeniden şantiye kurulmak istendi. Bunun üzerine halk yeniden eylemlere başladı. Projenin durdurulması için son olarak Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Horonaga YouTube Kanalı ile ortak olarak ‘‘Uzungöl HES etmeyecek’’ adlı bir belgesel çekti. Dernek Başkanı Abdullah Özen, bölgede kimsenin HES istemediğini belirterek ‘‘Daha bilgilendirici olması açısından bir belgeseli hazırladık’’ dedi.

Belgeselde konuşan halk ve ekoloji örgütleri özetle şunları söyledi: ‘‘Bu proje Uzungöl için karanlık bir proje. Yapılacak olan bütün sondaj çalışmaları ve HES projesi ile buranın doğal güzelliği yok olacak. Suyumuzu almasınlar, alırlarsa canımızı da alsınlar. Uzungöl Doğu Karadeniz bölgesinin turizmde birinci sırasında olan bir turizm bölgesidir. Bir firmayı zengin edecek bir projenin gündeme gelmesi tam bir garabet. Turizm bölgesinde HES ne demek? Zaten ekolojik denge bozuldu, sular azaldı, kalan suyu da mı kurutmak istiyorlar? Bu projeye karşıyız. Bu memlekette HES’i 2010’da da denemek istediler, geçen yıl yeniden gündeme getirdiler. Uzungöl’de HES istemiyoruz.’’