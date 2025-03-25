Uzungöl yine HES tehdidi altında

Haber Merkezi

Trabzon Çaykara ilçesinde Uzungöl’ün de içinde bulunduğu Solaklı Vadisi’nde yapılmak istenen hidroelektrik santrali (HES) için tekrar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Bu durum yaşam savunucularının tepkisine neden oldu.

Kasım 2024’te HES inşası için iş makinalarının vadiye çıkmasını engelleyen bölge halkı yollara barikatlar kurarak, çalışmaları engellemişti. Çalışma yapılamayan alan için 2012’de alınan "ÇED olumlu" kararına karşı da dava açıldı. ÇED kararının süresinin dolduğunu belirten yurttaşların açtığı dava, Trabzon İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Fakat Danıştay 4’üncü Dairesi idare mahkemesinin kararını bozarak, tekrar görüşülmesi için mahkemeye geri gönderdi.

MA’da yer alan habere göre, yargı süreci sonuçlanmadan Trabzonspor Elektrik Üretim isimli firma aynı alan için yeniden ÇED dosyası hazırlayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık ise dün alan için yeniden ÇED süreci başlattı. Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesinde, Haldizen Deresi üzerinde 1 adet beton dolu gövdeli, karşıdan alışlı regülatör, 2 gözlü çökeltim havuzu, 4 bin 706 metre uzunluğunda atnalı kesitli enerji tüneli, 96 metre uzunluğunda cebri boru, 1 adet santral, 1 adet yaklaşım tüneli ve 1 adet yer altı santrali ulaşım tüneli inşa edilmesi planlanıyor.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Enerji tüneli ve santral alanı orman, çayır ve özel mülkler içinde yer alırken, özel mülkler için daha önce alınan acele kamulaştırma kararı kapsamında kamulaştırmalar yapıldı. Öte yandan alan 1’inci ve 3’üncü Derece Doğal Sit alanında yer alırken, regülatör alanı Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) yer alıyor. Ayrıca ÖÇK alanı içinde yer alan Uzungöl Tabiat Parkı proje alanının yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunuyor.

HES alanı içerisinde tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları 1, 2, 3 ve 4 olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan 1’inci ve 2’nci sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı bulunuyor. Sulak bir bölge alan alanda, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler ve Haldizen Deresi bulunuyor.