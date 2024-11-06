Uzungöl’de HES’e geçit yok

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet ikinci gününde de sürdü. Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeden sonuç çıkmayınca direniş nöbeti başlattıklarını söyleyen halk “Bu soğukta geceden beri ayakta buradayız, nöbetteyiz. Doğamızın katledilmesine karşıyız” diyerek yetkililerin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği ise HES projesine karşı “Uzungöl için son çağrı. Bu yanlıştan dönün’’ dedi.

Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de hidroelektrik santral (HES) projesinin yeniden başlatılmak istenmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı başlatılan nöbet gece boyunca sürdü.

Uzungöl’de halk, soğuk ve yağışlı havaya karşın nöbetlerini sürdürüyor.

SOĞUK HAVA ENGEL OLMADI

Halk geceyi yaktığı ateşin başında geçirdi. Sabah erken saatlerde yeniden Taşkıran Mahallesi’ne gelen Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı çok sayıda Jandarma birliği de Taşkıran’da bekleyişini sürdürdü. sanatçı, yazar, oyuncu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Uzungöl için çağrı yaparken yetkililerin sessiz kaldığını belirten halk ‘‘Yöneticiler bu konuda üstüne düşeni neden yapmıyor?’’ diye sordu.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği ‘‘Uzungöl’ü korumak için son çağrı’’ diyerek yaptığı açıklamada ‘‘Uzungöl ve çevresi için kritik bir gündeyiz. Doğa harikası Uzungöl’ü tehdit eden ve geleceğini riske atan HES projesine karşı sesimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Bu bölgenin doğal zenginliklerini ve ekosistemini koruma mücadelesinde halkın, yerel işletmelerin ve çevrecilerin haklı direnişi göz ardı edilemez. Buradan yetkililere ve projeyi üstlenen firmaya son kez sesleniyoruz: Uzungöl’ü yok edecek bu projeden bir an önce vazgeçin’’ ifadelerine yer verdi.

HER YOLU DENEYECEĞİZ

‘‘Uzungöl Trabzon’un en değerli doğal miraslarından biridir. Bu proje, geri dönüşü olmayan bir yıkıma neden olacaktır’’ denilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Yıllardır turizme katkı sağlayan, sadece Uzungöl insanın değil bütün bir şehrin ve bölgenin geçimini sağlayabilen ve ülkemizin en çok ziyaret edilen doğa alanlarından biri olan Uzungöl’ün yok oluşuna izin vermeyin. Eğer bu çağrımıza kulak verilmezse, haklarımızı korumak için yasal ve demokratik her yolu kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Uzungöl’e imar planını 1962’den beri veremeyenler, Uzungöl silüetine etki yapmayan Uzungöl dışındaki mahalle ve köylerdeki gariban vatandaşlarımızın yapılarını yıkıp TOMAlarla, joplarla, biber gazları ile ve yüzlerce askerlerle bu vatandaşlara 3-5 yıl önce orantısız güç kullanan yönetim, bugün Uzungöllüleri, Taşkıranlıları ve halkımızı Trabzonspor’a kâr sağlamak amacı ile yanlış bir HES projesine ön ayak olup hakikatleri göz ardı edip projenin sürecindeki gerçekleri örtbas ederek projeyi başlatmak istiyor. Danıştayda olan bu süreç kararını verene dek kimse insiyatif alıp bu firmaya dur deme iradesini ve sorumluluğunu alamıyor. Ruhsat iptal edilebilir ya da bu firma yetkilileri ile görüşülerek bu projeden vazgeçmeleri istenilip yaşam alanına zarar vermeyecek farklı enerji santrali yeri temin edilebilir. Ya da kamu yararı adına zararı karşılanıp proje durdurulabilir. Trabzonspor yönetimini de son bir çağrımız var. Sizin kazanç hırsınız için kendi memleketinizin en stratejik noktalarından biri olan Uzungöl gibi bir yere kıyıp, yapamadığınız HES projenizi sattığınız firmadan geri alıp zararını karşılayın ve üstünüzdeki bu kara lekeyi temizleyin. Buradayız, doğamızı savunmaya kararlıyız. Uzungöl SiT alanıdır, tabiat parkıdır. HES afet alanı içindedir. ÇED raporuna karşı dava açtık. Danıştay beklediğimiz durdurma kararını verecektir ve vermelidir de. Lakin vermeden firma bugün başlamak istiyor. Bu yanlış için mücadele ediyoruz.’’

Direniş devam ederken akşam saatlerine doğru Valilik jandarmanın bölgeden çekilmesine karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesini bekleyen halk nöbete devam edeceğini söyledi.

Fotoğraflar: BirGün

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VADİDE 24 HES YAPTILAR

Yurttaşların HES projesinin başlayacağı alanda ateş yakarak başlattığı nöbet devam ediyor. ANKA’ya konuşan direnişteki turizm işletmecisi Fatoş Zengin ‘’Planlar projeler çizilmiş ve bir güzel algı operasyonuyla bizlere servis ettiler ve yalnızlaştırdılar. Bıktırma, bezdirme politikaları... 2019’da imar olmayan bir yerde imara aykırı yapılaşma var diye milletin evlerini yıktılar tapulu arazilerinde. Şimdi de can suyumuza deremize Solaklı Vadisi’ne göz diktiler. 24 HES yaptılar, geri kalan suya da göz dikilmiş. Biz bunun için mücadele edeceğiz kesinlikle mücadele edeceğiz kanımızın son damlasına kadar savaşacağız yapacak başka bir şey yok. Bu şekilde doğamızı yok etmelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi. Zinnet Sevil ise “Bu soğukta geceden beri ayakta burada nöbet tutuyoruz, doğamızın katledilmesine derelerimizin kurutulmasına her anlamda karşıyız. Solaklı Deresi yüz yıllardan beri akan bir dere bundan sonra da akacaktır. Bu direnişe devam edeceğiz özellikle devlet büyüklerine sesleniyorum buna bir son versinler" diye konuştu.

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PROJEYİ DURDURUN

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keleş ise "Trabzon’un bölgenin en önemli turizm destinasyonu olan Uzungöl'de böyle bir HES projesini uygulamaya çalışıyor, bu hem bizim bölgenin turizmcileri hem de yörenin halkını gerçekten çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Bize kulak verin Uzungöl’deki HES projesini lütfen durdurun halk ile askerimizi karşı karşıya getirmeyin" dedi.