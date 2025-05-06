Uzungöl’e iyi haber: HES yapılmayacak

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesinin ÇED raporu süreci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın olumsuz görüşleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca sonlandırıldı.

Uzungöl Birlik Platformu açıklamasında "Uzungöl’ümüzün, Taşkıran Mahallemizin, Solaklı Vadimizin ve tüm doğamızın korunması yönünde yürüttüğümüz uzun soluklu mücadele nihayet karşılık bulmuştur. Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içinde yapılması planlanan Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesinin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci, ilgili kurumların net ve olumsuz görüşleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmen sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"FİRMA, GEREKEN ÇED RAPORUNU ALAMAMIŞTIR"

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen ise HES projesine 2012'de Trabzonspor tarafından başlandığını ancak açtıkları dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, bunun üzerine ÇED raporunun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Özen, ADV şirketinin ÇED sürecini başlatmak için tekrar başvuruda bulunduğunu, 24 Nisan'da Çaykara Halk Eğitim Merkezinde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldığını, kendilerinin de toplantıya katılarak, bölge sakinleriyle birlikte projeyi istemediğini dile getirdiklerini ifade etti.

Özen, şunları kaydetti:

"Beklenen sonuç elimize ulaştı, Firma, gereken ÇED raporunu alamamıştır. Bu da eşittir Uzungöl’de böyle bir proje yapılamayacaktır."