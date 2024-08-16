Uzunköprü'deki köpek katliamı nedeniyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Halk arasında katliam yasası olarak adlandırılan “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin onaylanmasının ardından başlayan köpek katliamları sürüyor, failler ise cezasız kalıyor.

Edirne'deki Uzunköprü Belediyesi vahşi çöp depolama alanında çuvalların içerisine konulmuş halde yaklaşık 15 köpeğin cansız bedenlerinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Uzunköprü Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu bildirildi.

Uzunköprü Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi güvenlik kameralarını ve araç takip sistemini inceleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Uzunköprü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu bildirilen G.K., S.D., Ö.B. ve A.Ş. savcılık ifadesi için adliyeye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.