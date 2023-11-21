Uzunköprü’de 2 evde silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından 2 eve operasyon gerçekleştirerek evde arama esnasında tabanca, kılıç, pala ve satır ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Uzunköprü ilçesindeki 2 ev ve eklentilerinde yapılan operasyondaki aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kılıç, 1 pala, 1 satır, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 21 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.