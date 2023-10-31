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Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.10.2023 15:25
  • Giriş: 31.10.2023 15:25
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:25
Kaynak: İHA
Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uzunköprü - Keşan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K’nın kullandığı tır, ismi öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerindeki yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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