V. Bank, Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü oldu

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçında İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımına 3-1 mağlup olan V. Bank, dördüncü oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Agnieszka Michilic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)

Milano: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic, Fukudome (L) (Heyrman, Smreki Syyla, Konstantinidou)

V. Bank: Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan, Ayça (L) (Aylin, Bosetti, Sıla, Derya)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

Süre: 100 dakika