V for Vendetta yeniden geliyor

Oktay EVSEN

Alan Moore ve David Lloyd’un kült eseri V for Vendetta, HBO için diziye uyarlanıyor. Proje henüz geliştirme aşamasında olsa da kaynaklar, senaryoyu Pete Jackson’ın yazacağını belirtiyor. DC Stüdyoları eş başkanları James Gunn ve Peter Safran yönetici yapımcı olarak yer alırken yapımın arkasında Warner Bros bulunuyor.

Alan Moore ve David Lloyd’un kült eseri V for Vendetta, ilk kez 1982’de Warrior dergisinde yayımlanan bir çizgi roman, 1988’de de DC etiketiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Faşist Norsefire partisinin yönettiği distopik Britanya’da geçen hikaye, Guy Fawkes maskesiyle tanınan anarşist V’nin totaliter rejimi devirmeye yönelik mücadelesine odaklanıyor. V’ye, gizli polisin elinden kurtardığı Evey Hammond eşlik ediyor.

V for Vendetta, 2005’te Hugo Weaving ve Natalie Portman’ın başrollerinde sinemaya uyarlanmış, Wachowski Kardeşler’in yazdığı film dünya çapında 130 milyon dolar hasılat elde etmişti. Warner Bros. filmin 20. yılı için Kasım 2026’da yeniden vizyona gireceğini açıklamıştı. Channel 4’ün daha önceki dizi girişimi ise hayata geçmemişti.