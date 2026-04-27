Vaat değil, hakkımızı istiyoruz

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’in gasp ettiği ücret ve tazminatlar için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen maden işçileri, direnişlerinin 15’inci gününde Kurtuluş Parkı’nda sürdürdüğü nöbeti bırakmadı.

Açlık grevinin 8’inci gününe giren işçiler, bugün halkın yolculamasıyla yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyecek.

Direniş büyürken dayanışma da genişledi. DİSK'e bağlı sendikalar, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinin 7. gününde olan Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Birleşik Metal-İş, Basın-İş, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, Sine-Sen, Sosyal-İş, TÜMKA-İŞ, Güvenlik-Sen, DEV-YAPI-İŞ, Limter-İş ve TÖB-DER temsilcilerinin ziyareti, parkta süren nöbeti kitleselleştirirken farklı işkollarından gelen destek, birleşik mücadelenin önemini ortaya koydu.

DİRENİŞE SAHİP ÇIKALIM

DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, "Bugün yapılması gereken nettir: Bu mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek ve yalnız bırakmamaktır. Çünkü Doruk Madencilik işçileri kazanırsa, bu sadece onların değil, tüm emekçilerin kazanımı olacaktır. Kaybederlerse, bunun bedelini de yine tüm işçi sınıfı ödeyecektir" dedi.

Şirketin “ortalama 3 aydır maaş ödenmediği” yönündeki beyanına dikkat çeken Dedeoğlu, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bazı işçilerin 5-6 ay boyunca ücret almadan çalıştırıldığını dile getirdi. Bu durumun bir yönetim zafiyeti değil, emeğin sistematik olarak değersizleştirilmesinin sonucu olduğunu ifade etti.

Dedeoğlu, tüm emekçilere çağrıda bulunarak, bu mücadelenin sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti. “Doruk Madencilik işçileri kazanırsa bu tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Bu mesele yalnızca dayanışma değil, taraf olma meselesidir” diye konuştu. Bir madencinin eşi ise "Zengine adalet istediği gibi, fakire adalet istediğiniz gibi midir?" diye sordu.

SORUMLULAR ÇÖZÜM BULSUN

Sendikalara dayanışma duyguları için teşekkür ederek direniş sürecine ilişkin bilgilendirme yapan Bağımsız Maden İş avukatı Mert Batur, “İşçiler ne zaman haklarını almak için ayağa kalksa, bu girişimler gerek ‘sarı sendikalar’ gerekse idari ve siyasi yetkililer aracılığıyla bastırıldı. Kamuoyunu manipüle etmek amacıyla alacakların bir kısmının yatırıldığı söylendi. Yatırılan miktar, toplam alacağın ancak ellide biridir. 'İşçiye her şeyi yaparım, başıma da bir şey gelmez' mantığıyla hareket eden bu pervasız güvencenin kaynağı sorgulanmalıdır. Bu güvenceyi işverene kim veriyorsa, bugün yaşananlardan o makamlar sorumludur. Bu sorumluluğu almalı ve hakların ödenmesi için yol açıcı bir pozisyon almalıdır" dedi.

YOKSULLUK ORTAK SORUN

Batur, verilen sözlerin artık bir karşılığı olmadığını belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "İşçiler yeni vaatlerle değil somut ödemelerle ancak ikna olur. Açlık ve yoksulluk artık herkesin ortak meselesi. Açlık bir utanç değildir. Gizlenmemelidir. Açlar görünür olmalı ki bu düzen değişsin. Bunun yolu da örgütlenmekten ve birlikte mücadele etmekten geçer. Direne direne kazanacağız.”

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN DESTEK

Diğer yandan dün Gençlerbirliği taraftarları işçi mücadelesine de ses verdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Ankara’da hakları için açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerine destek mesajı gönderdi. Süper Lig'de Gençlerbirliği'nden Kocaelispor'u konuk ettiği maç öncesinde ev sahibi takımın taraftarları, tribünde "Maden işçisi yalnız değildir" sloganı atarken maç sonrasında Kurtuluş Parkı'ndaki işçilerine ziyarete gideceklerini duyurdu.