Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Spor
  • 01.09.2025 16:32
  • Giriş: 01.09.2025 16:32
  • Güncelleme: 01.09.2025 16:33
Kaynak: AA
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transferde gündeminde yer alan isimlerden Vaclav Cerny, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

BirGün'e Abone Ol