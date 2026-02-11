Vaclav Cerny'den iddialara yanıt: "Stres yok"

Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny hakkında çıkan "ayrılmak istiyor" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Cerny, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe galibiyeti sonrası aldıkları yaptıkları kutlayamayı paylaşarak "Stres yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fanatik gazetesinde dün yer alan haberde Çek futbolcunun takımının durumundan rahatsız olduğunu ve devre arasında yöneticilere ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

Bu haberden sonra Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fanatik Gazetesi’nde Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.