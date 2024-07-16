Vadiler mezar olmasın

Dersim’deki Munzur ve Pülümür vadilerindeki sarp dağlar arasından geçen yollar, taş ve kaya düşmesi sonucu ölümlü kazalara yol açıyor. Son olarak 2 kişinin yaşamını yitirdiği vadiler için halk, tel ve bariyer önlemi istedi.

Dersim Pülümür Vadisi’nde bir kayanın kopup araç içerisine girmesi nedeniyle gerçekleşen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Bu yoldan geçen yurttaşlar, her an vadiden kopan kaya parçaları nedeniyle meydana gelecek kaza riski ile karşı karşıya.

"Vadilerimiz de seyahat ederken kaygıyla değil güvenle yolculuk etmek istiyoruz" diyen yurttaşlar "Vadilerimizde yeteri kadar uyarı levhalarının olmaması ve yol kenarlarında koruyucu bariyerlerin yetersiz kalması nedeniyle araçların suya uçması sonucu ölümlü kazalar ve ciddi yaralanmalar oluyor. Vadilerimizin yasa boğacak haberlerle değil güzellikleriyle anılmasını istiyoruz" dedi.

ÖNLEM ALINMALI

Dersim’deki Munzur ve Pülümür vadilerinden geçen yollar sarp dağların altından geçtiği için sık sık kaya ve taş düşmeleri yaşanıyor. Son olarak 6 Temmuz günü Dersim-Erzincan karayolunda dağdan kopan kayanın üzerine düştüğü otomobilde 24 yaşındaki Deniz Doğan yaşamın yitirdi. Yaralı olarak Elazığ’da özel bir hastanede 9 gündür tedavi gören 19 yaşındaki Arda Kadan ise dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan yurttaşlar, yetkililerin bu yollarda önlem almasını istedi.

Pülümür Vadisi’nde 6 Temmuz’da yaşanan kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

(Fotoğraf: DHA)

Kayalıkların altından geçen kısımlarda koruyucu tel önerisinde bulunan yurttaşlar bazı bölgelerde ise bariyer duvarlarla taşların düşüşünün engellenebileceğini vurguladı. Kentin turizm kenti haline getirilmesinin de sorunların kaynağı olduğuna vurgu yapan yurttaşlar, yaz aylarında 20 saniyede bir araç geçişi olduğunu ve bu nedenle de kazaların sıklıkla yaşandığına dikkat çekti. Bölge halkı özetle şunları söyledi: "Dersim halkı olarak vadilerimizde önlem alınmasını istiyoruz. Pülümür Vadisi’nde bulunan çığ tünelleri aydınlatılmalı. Vadilerimize yeteri kadar uyarıcı levha konulmalı. Tehlike arz edecek bölgelere bariyerlerle koruyucu önlemler alınmalı. Vadilerimiz kimsenin mezarı olmasın.’’