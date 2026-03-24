Vagner Love futbolu bıraktı: 41 yaşında sahalara veda

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Uzun yıllar farklı ülkelerde ve liglerde forma giyen deneyimli forvet, geride dikkat çekici bir kariyer bıraktı.

Golcülüğü ve tecrübesiyle birçok takımda önemli roller üstlenen Vagner Love, özellikle CSKA Moskova’daki performansıyla Avrupa’da adından söz ettirdi.

UZUN SÜREN KARİYER

Kariyeri boyunca çeşitli şampiyonluklar yaşayan Brezilyalı oyuncu, farklı kıtalarda edindiği deneyimle geniş bir futbol yolculuğu geçirdi.

Türkiye’de ise Beşiktaş formasıyla mücadele eden Love, siyah-beyazlı taraftarların hafızasında yer edinen isimlerden biri oldu. Süper Lig’deki performansıyla gol yollarındaki etkinliğini ortaya koyan tecrübeli forvet, kariyerinin önemli duraklarından birini İstanbul’da yaşadı.

41 yaşında aktif futbol hayatına veda eden Vagner Love, uzun soluklu kariyeri boyunca hem kulüp hem de bireysel anlamda istikrarlı bir grafik çizdi.