Vagonlar bu kez mücadele yüklü

Demiryolu lokomotiflerinin ve vagonlarının imalatı, raylı sistemlerin işletilmesi ve taşımacılık hizmetlerini kapsayan 15 No’lu işkolunda sendikal bir gelişme yaşandı.

15 No’lu işkoluna bağlı 300 işçinin çalıştığı Sivas ve Sakarya Hendek de Vagon Fabrikası Erciyas Grubuna bağlı RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. işyerinde Nakliyat-İş’in iki yıllık çabasının ardından toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci başlatıldı. Nakliyat-İş Genel Sekreter’i Erdal Kopal, vagon üretiminin yüksek tehlikeli iş sınıfında olduğunu belirterek toplu iş sözleşmesinin vagon üretimi sektöründeki önemini anlattı.

Bu işkolunda kamuya ait işyerlerinde TİS sürecinin yürütüldüğünü ancak özele bağlı şirketlerde ilk defa TİS hakkı kazanıldığını aktaran Kopal “Özel sektörde uzun yıllardır bir örgütlenme, toplu sözleşmeli, sendikalı bir yer yok. O yüzden ilk defa özel sektörde biz örgütlenip toplu sözleşme yapacağız. Yaklaşık 300 işçiyi ilgilendiriyor bu toplu sözleşme. Hendek’te ve Sivas’ta iki ayrı fabrika var, üretim fabrikası var. Hendek’te daha teknolojik olarak alüminyum vagon üretimi yapılıyor. Alüminyum vagon üretimi Türkiye’de çok nadir, yani bir veya iki bölgede yapılan, hem yapılan işin çalışan niteliği bakımından farklı, hem de üretilen vagon genellikle demir vagonlar üretiliyor” dedi.

İŞKOLU TEHLİKELİ SINIFTA

Kopal, “İşçiler alüminyum vagon üretiyor. Alüminyumda yapılan vagon üretimi aynı zamanda iş sağlığı güvenliği açısından da çok hassas ve riskli bir üretim alanı” ifadelerini kullandı.

Her iki fabrikada da ücretlerin enflasyona oranla çok düşük kaldığını belirten Kopal, işçilerin ağır koşullar altında düşük ücrete çalışmaları nedeniyle Nakliyat-İş’e örgütlendiklerini, özel vagon üretimi fabrikalarında TİS’in büyük önem taşıdığını ifade etti.

KAMUDA KISITLI KALDI

3 yıla yakındır TİS için mücadele ettiklerini söyleyen Kopal, süreci şu şekilde anlattı: “Sivas fabrikada ilk örgütlendiğimizde 11 gün boyunca gece gündüz, tüm vardiyalarda iş yerini terk etmeme eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldık. Bu mücadeleler sonunda hem hukuki mücadele hem fiili mücadeleyle birlikte uzun bir, meşakkatli bir mücadele sonucunda toplu sözleşme aşamasına geldik. Çünkü o alanda da özel sektörde çok fazla sendikalaşma oranı, sendikalaşma deneyimi, sendikalaşma yok denecek kadar ne yazık ki az. Sadece kamuda var, vagon üretimi, lokomotif üretimi şu an Devlet Demiryolları bünyesinde yapılıyor. Onu da zaten son yıllarda özelleştirmeye çalışıyorlar. Özel sektöre de biz bu şekilde sendikanın önemini duyurmuş olduk.”

AKP iktidarıyla birlikte sendikal faaliyetlerin geriye gittiği bir dönemde önemli olanın mücadeleci bir sendika anlayışı ve işçilerin lehine ilkelerin yaratılması olduğunu belirten Kopal “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.