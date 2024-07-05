Vagonlar zarar taşıyor

TCDD Taşımacılık’ın dönem zararı rekor kırararak 3 milyar TL'ye dayandı. Kurulduğu yıl 631 milyon TL zarar eden kurumun zararı 2019’da 1 milyar TL’ye, 2021’de 1,6 milyar TL’ye, 2023 yılında ise 2,8 milyar TL’ye fırladı.

AKP iktidarı döneminde arpalık haline getirilen kurumlardan biri olan TCDD, agresif özelleştirme politikalarına kurban edildi. Hemen her yıl AKP'nin özelleştirme ajandasında bulunan kurum için ilk özelleştirme adımı 2013 yılında atıldı. Bu kapsamda 1 Mayıs 2013 tarihinde, tüm tepkilere karşın, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu” çıkarıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Bölünmenin ardından 14 Haziran 2016 tarihinde TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu. Şirket faaliyetlerine ise 2017 yılında başladı.

TCDD Taşımacılık, kısa süre içinde AKP iktidarının özelleştirme politikalarının doğurduğu acı sonucun sembolü haline geldi. Kurum, kurulduğu yıl itibarıyla hemen her yıl katlanarak artan zararlara imza attı. Buna göre, kuruluş yılı 2017’de 631 milyon 737 bin TL zarar açıklayan TCDD Taşımacılık’ın 2018-2023 dönemindeki zararı, yıllara göre şöyle:

• 2018: 924 milyon 662 bin TL

• 2019: 1 milyar 87 milyon 52 bin 678 TL

• 2020: 1 milyar 333 milyon 170 bin 620 TL

• 2021: 1 milyar 641 milyon 228 bin 69 TL

• 2022: 2 milyar 511 milyon 434 bin 435 TL

• 2023: 2 milyar 831 milyon 45 bin 235 TL

TCDD Taşımacılık’ın kısa ve uzun vadeli ticari borçları da hesaplandı. Kurumun, 2023 yılı sonu itibarıyla 700 milyon 638 bin 192 TL olan ticari borçlarının 696 milyon 920 bin TL’sinin kısa vadeli, 3 milyon 717 bin TL’sinin ise uzun vadeli borçlardan oluştuğu belirtildi.

Şirketin üst yönetimine sağlanan menfaat tutarı da dikkati çekti. Ufuk Yalçın, Erol Arıkan, Çetin Altın, Ahmet Tutal, Salih Tan ve Şinasi Kazancıoğlu’ndan oluşan TCDD Taşımacılık yönetim kurulu üyelerine, maaşlarının haricinde 2023 yılında toplam 1 milyon 648 bin 83 TL’lik ücret ve ikramiye ödendiği bildirildi.