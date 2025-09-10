Vahap Seçer: Bugün başımıza ne geliyorsa ‘kral çıplak’ dediğimiz için geliyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Baba ocağımızı kapatmak için İstanbul’dan başladılar. Bu bina olmazsa biz çalışmayacak mıyız? Biz de sokakları bina yaparız. Sokaklar, köyler, mahalleler bizim parti binamızdır. CHP demek Türkiye demekse, CHP'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek de Türkiye’ye yöneltilen saldırıları bertaraf etmekle eşdeğerdir” dedi.

Seçer, dün (9 Eylül) CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından partisinin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa katıldı.

CHP’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, şunları söyledi:

"İKTİDAR UMUDU OLDUK, HALKIN UMUDU OLDUK"

“CHP sonsuza kadar yaşayacak ki laik Türkiye Cumhuriyeti yaşasın. Cumhuriyet demek, CHP demek. Onun için partimizi yüceltiyor ve koruyoruz. Keşke devletin karşısında anayasal güvence olan ‘eşit yurttaşlık’ bütün şehirlerde uygulansa.

Bugün başımıza ne geliyorsa çalıştığımız, halka hizmet ettiğimiz, onları sevdiğimiz, saydığımız ve ‘kral çıplak’ dediğimiz için geliyor.

Biz böyle çalışmaya devam edersek, inanırsak, yurttaşlarımızı seversek, sayarsak ve değerli görürsek; vatandaşlarımız tıpkı Mersin’de olduğu gibi genel seçimlerde de CHP’ye oy verir. Ben buna inanıyorum ve halkımı kalben seviyorum.

CHP 102 yıllık bir çınar. Biz, CHP kültürüyle yetiştik. Hizmet anlayışımızı da halka bakışımızı da bu kültürden aldık. Vatandaşı dinlerken sadece kulağımızı değil; kalbimizi ve benliğimizi vererek dinlediğimiz için öne çıktık, sevildik, sayıldık. İktidar umudu olduk, halkın umudu olduk.”

“MİLLETİN İRADESİNİ GASBETMEYİN”

Seçer, CHP’li belediye başkanlarına yönelik siyasi operasyonların adalet kavramından uzak olduğunu belirterek, “Devletin dini adalettir. Biz adalet istiyoruz. Bu insanlar milyonlarca oyla kentleri yönetmek üzere seçilmiş belediye başkanları. Suç isnat edin, yargılayın ama özgürlüklerini ellerinden almayın. Bunlara kara çalmayın. Masumiyet karinesi prensibini ihlal etmeyin. Her şeyden önemlisi milletin iradesini gasbetmeyin. Biz bunu istiyoruz. Umut ediyorum başkanlarımız en kısa sürede mahkeme karşısına çıkar ama ‘tarafsız ve bağımsız’ mahkemeler karşısında yargılanırlar” ifadelerini kullandı.

“AHMET, MEHMET BELEDİYECİLİĞİ YOK, CHP BELEDİYECİLİĞİ VAR”

2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’nin geçmişten daha dominant bir hale geldiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

“2019’dan sonra Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de bir şeyler değişti. Hep söylüyoruz; Ahmet, Mehmet belediyeciliği yok, CHP belediyeciliği var. Bu bir felsefe olsun. 2019’dan sonra farklı bir atmosfer oldu. Ankete gerek yok. Çıkın sokağa, her yere gidin. Bugüne kadar CHP’ye, CHP’li belediye başkanlarına oy vermeyen yerlere de gidin. Hiçbir yerde belediye hizmetlerine karşı bir muhalefet yok. Vatandaşlarımız, sunduğumuz hizmetlerden duydukları memnuniyet nedeniyle bize destek veriyor.”



İktidarın vatandaşları korkutmak ve susturmak için bir baskı ortamı yaratmaya çalıştığını söyleyen Seçer, belediye başkanlarının da aynı anlayış ile cezaevlerinde tutulduğunu dile getirdi.

Gelinen noktada ‘baba ocağı’ olarak gördükleri CHP’ye göz dikildiğini belirterek, İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan olaylara dikkati çeken Seçer, “Baba ocağımızı kapatmak için İstanbul’dan başladılar. Şimdi birçok senaryo devam ediyor. Bu bina olmazsa biz çalışmayacak mıyız? Biz de sokakları bina yaparız. Sokaklar, köyler, mahalleler bizim parti binamızdır” dedi.

“BİZ HALKIN YANINDAYIZ, HAKLIYIZ, HALKIN PARTİSİYİZ”

Süreçle ilgili herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, partinin herhangi bir kademesinde görev alan herkesin birbirine sahip çıkmasının önemine işaret etti. Seçer sözlerini, şöyle sonlandırdı:

“Umudumuzu diri tutacağız, güçlü olacağız. Şartların ağır olduğunu unutmayalım. Bu bilinçle birbirimize sahip çıkacağız. CHP demek Türkiye demekse, CHP'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek de Türkiye’ye yöneltilen saldırıları bertaraf etmekle eşdeğerdir. CHP teslim olursa Türkiye teslim olur. Son söz; biz halkın yanındayız, haklıyız, halkın partisiyiz”

''ÜLKENİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA CHP’NİN BİR İZİ VAR''

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise ülkenin her karış toprağında CHP’nin bir izi, emeği olduğuna dikkati çekerek, “CHP Türkiye’dir. Bu ülkenin her karış toprağında, bu ülkede yaşayan her insanın bugününde bir izi, bir emeği vardır. CHP hepimizin içinde. Her birimiz CHP'yiz. Hepimizin doğum günü kutlu olsun. CHP’li Belediye Başkanlarımız ayırt etmeden halkımızın her kesimiyle bağ kurdu, herkese hizmet götürdü. Milletin, devletten bulamadığını verdi. Görev alanına girip girmediğine bakmaksızın milletin her derdine koştu. Vatandaşın gözünde artık devleti, belediye başkanlarımız temsil ediyor” diye konuştu.