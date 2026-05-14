Vahap Seçer: CHP dışında sabahın kör saatinde operasyon yapacağınız başka belediye yok mu?

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Silifke Yeşilovacık İçme Suyu Hattı 1. Etap Açılış ve Tarımsal Destekler Töreni'nde konuştu. Seçer konuşmasında "1405 belediye var. 1405 belediye var, yahu hep mi CHP’li belediyelerin üstüne gideceksiniz. Hiç mi başka belediye yok CHP dışında sabahın kör saatinde gidip operasyon yapacağınız? Yapın hiç olmazsa inandırıcı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin ferasetine güveniyorum sandıkta gerekeni yapacaktır" diyen Seçer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Söylediğim üzere, bu milletin ferasetine güveniyorum sandıkta gerekeni yapacaktır. Doğru neyse, yanında olan kimse, kim kendisinin derdiyle hemhal oluyorsa, kim vatandaşın kaynaklarını gözü gibi koruyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmiyorsa onun yanında duracaktır. Siz bakmayınız son zamanlarda televizyon güçlü kullanarak iletişim, sosyal medya gücünü kullanarak bizimle ilgili yapılan karalama kampanyalarına bakmayın. Allah aşkına zoruma gidiyor. Yıllardır iktidarı yolsuzluklar üzerinden ne kadar eleştirdiğimizi sadece biz değil, bugün ortağı olduğu MHP dahil bütün muhalefet partilerinin parlamentoda kulaklarımda çınlıyor. Yolsuzluk iddiaları her şey unutulmuş. Her şey pirüpak bak, sadece Cumhuriyet Halk partili belediye başkanları yolsuzluk yapıyor, buna inanır mı? Bu halk buna inanır mı? Soruyorum size. Yahu hırsızın CHP’lisi, MHP’lisi AK Partilisi olur mu? Olmaz reddediyoruz, lanet diyoruz. Allah diyoruz, kursağımızdan çocuklarımızın kursağından haram geçirmesin. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu bize reva mıdır? Herkese şamil tüm belediye başkanlarını lekelemek, bu görevi yapamaz hale getirmek, zan altında bırakmak, ahlaken, hukuken, vicdanen, bunu nasıl karşılar bu halk? Bunu sandıkta göreceğiz. 1405 belediye var. 1405 belediye var, yahu hep mi CHP’li belediyelerin üstüne gideceksiniz. Hiç mi başka belediye yok CHP dışında sabahın kör saatinde gidip operasyon yapacağınız? Yapın hiç olmazsa inandırıcı olsun.