Vahap Seçer: CHP yargı eliyle parçalanmaya çalışılıyor, saldırıyı göğüslemenin tek yolu bir arada olmaktır

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"CHP yargı eliyle bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor" diyen Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye'de 'asla olmaz' dediklerimiz tek tek oluyor. Ilık suya atılan kurbağa misali her şeye alışıyoruz, çünkü adım adım bir toplum mühendisliği uygulanıyor. Hukuk askıya alındı. Tüm kurallar, bir kişinin siyasi geleceği için hiçe sayılıyor. Ekonomi dibe vurmuş durumda. Aylarca kemer sıktık ama tek bir düzelme emaresi yok.

Halkımız bu girdaptan çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi’ni umut olarak görüyor. Ama şimdi de CHP yargı eliyle bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor. Bu demokrasiye, geleceğimize kurulan bir tuzaktır. Partili yol arkadaşlarıma sesleniyorum: Türkiye’nin umudu biziz. Partimize yönelen saldırıları göğüslemenin tek yolu, bir arada olmaktır. Unutmayalım ki biz bir aradaysak, hiçbir güç partimizi ve Türkiye’nin geleceğini teslim alamaz."