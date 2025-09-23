Vahap Seçer'den ABB'ye operasyona tepki: "Milletimiz haksızlığı da hukuksuzluğu da affetmez"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yapılan soruşturmalar sonucu 13 kişiyi gözaltına alınmasına tepki gösteren Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Belediyelerimiz ve başkanlarımız üzerindeki baskı siyasi davalarla artarak devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş başkentimizi parsel parsel satanların devrini bitirdiği, tamamen şeffaf bir şekilde, ayrım gözetmeksizin, şehri ve ülkesine hizmet ürettiği için bu siyasi davaların muhatabıdır.

"MİLLER İRADESİNİ YOK SAYARAK BU ÜLKEYE ONARILMAZ ZARARLAR VERİYORSUNUZ"

Yargıya siyasi vesayetin gölgesini düşürerek, millet iradesini yok sayarak bu ülkeye onarılmaz zararlar veriyorsunuz. Milletimiz haksızlığı da hukuksuzluğu da affetmez; günü geldiğinde sandıkta hesabını sorar."