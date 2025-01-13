Vahap Seçer'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Nuriye Arslan, Hoşyar Sarıyıldız ile meclis üyelerinin tutuklanmasına ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atanmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Seçer, şunları kaydetti:

"Henüz 9 ay önce halkın oyu ve yargının onayı ile seçilmiş Akdeniz Belediye Başkanı ve meclis üyelerini tutuklayıp kayyım atamak… Millet iradesine saygısızlık; demokrasiye ve hukuk devletine olan inancımızı tahrip etmeye yönelik yeni bir karar. Bir taraftan barış, çözüm diyerek toplumu umutlandıranlar diğer taraftan antidemokratik uygulamaları devam ettirmekteler. Vicdan kabul etmiyor, akıl almıyor."

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NE OLMUŞTU?

Mersin'de bulunan Akdeniz Belediyesi'ne bu sabah kayyum atanmıştı.

Mersin'de 10 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, dün sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in kayyum olarak atandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’, "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ ve ’2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar Sarıyıldız Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."