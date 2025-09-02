Vahap Seçer'den kayyum kararına tepki: Partimizi hiçbir güç bölemez!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması yönündeki mahkeme kararına tepki gösterdi. Seçer, "Seçimi bir daha kazanamayacağını gören iktidar çareyi partimizin içini karıştırmak, bölmek ve parçalamakta görüyor" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek il başkanlığına kayyum ataması parti tabanında tepkiyle karşılandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de karara tepki gösterdi.

Vahap Seçer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP İstanbul İl Örgütümüze yönelik bu hamle, açık bir siyasi mühendislik, nihayetinde partimizi yok etme çabasıdır.

Seçimi bir daha kazanamayacağını gören iktidar çareyi partimizin içini karıştırmak, bölmek ve parçalamakta görüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni hiçbir güç bölemez. Biz buradayız, birlikteyiz ve her saldırıyı göğüsleyecek güce sahibiz."