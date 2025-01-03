Vahap Seçer'den metro, tramvay ve su projeleri için Ankara’ya çağrı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro ve tramvay projelerine dair Ankara’ya çağrıda bulundu.

Seçer, “İçme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma gibi önemli projelerimizin ve merkezde iki ayrı hattan oluşan tramvay projelerimizin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınması elzemdir. Mersin metro projesinin sürdürülebilirliği için gerekli olan dış kredi kullanım izni ise uzun süredir bakanlık onayını beklemektedir. Bu yatırımların hızla hayata geçirilmesi, şehrimizin yaşanabilecek sorunlarının önüne geçmek adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

Mersin’in 3 Ocak 1922’de Fransız işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü kentin farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kutlamalara katılarak yurttaşların kurtuluş günü kutladı.

Seçer, Cumhuriyet alanındaki törende yurttaşlara seslendi.

Mersin’i “Farklı kültürlerin, inançların ve kimliklerin bir arada uyum içerisinde yaşadığı, kardeşlik ve dayanışma zenginliğinin hüküm sürdüğü bir huzur coğrafyası” olarak niteleyen Başkan Seçer, “Mersin Türkiye'nin özetidir. Mersin, küçük Türkiye'dir. Savaşın neden olduğu göç sorunundan, tüm toplumsal sorunlara; gelir dağılımındaki adaletsizlikten, ekonomik sıkıntılara kadar ülkemizin yaşadığı tüm sorunları Mersin'de de birebir yaşıyoruz. Mersin, sadece bölgemizde değil, dünyadaki tüm gelişmelerden de etkileniyor. Yakın zamanda Suriye'de meydana gelen gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Beklentimiz, Suriye'nin çok kültürlü toplumsal yapısına uygun, tüm kesimleri kucaklayan demokratik bir yönetim anlayışının bir an önce hayata geçmesidir. Savaş nedeniyle zorunlu olarak şehrimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizle, barışın sembolü olmuş Mersin'imizde uzun yıllardır herhangi bir üzücü hadiseyle karşılaşmadan bir arada kardeşçe yaşadık. Misafirperver ve hoşgörülü Mersinli hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Geri dönüş hazırlıkları içerisinde olan misafirlerimize, ülkelerinde bir arada, savaşsız, kardeşçe, huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

PROJELER İÇİN ANKARA’YA ÇAĞRI

Mersin’in resmi nüfusu yaklaşık iki milyon görülse de fiili nüfusun 2.7 milyona dayandığını ifade eden Seçer, “Kentimizde ortaya çıkan yeni nüfus hareketleri, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, trafik ve yol gibi birçok alanda yeni yatırımların hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nüfus artışının sebep olduğu temiz içme suyu ihtiyacı, Pamukluk Barajı içme suyu projesini zorunlu hale getirmiştir. Uluslararası finans kurumlarından kredisini temin ettiğimiz kanalizasyon, atık su arıtma gibi önemli projelerimizi ve merkezde iki ayrı hattan oluşan tramvay projelerimizin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınması ve yurtdışından kredi kullanım onayı verilmesi elzemdir. Mersin metro projesinin sürdürülebilirliği için gerekli olan dış kredi kullanım izni ise uzun süredir bakanlık onayını beklemektedir. Bu yatırımların hızla hayata geçirilmesi, şehrimizin yaşanabilecek sorunlarının önüne geçmek adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

“ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ TUTTUK, MERSİN’E SAHİP ÇIKTIK”

Mersin’in birlikte hareket ettiğinde aşamayacağı engel olmadığına vurgu yapan Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü: