Vahap Seçer'den metro, tramvay ve su projeleri için Ankara’ya çağrı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro ve tramvay projelerine dair Ankara’ya çağrıda bulundu.

Mersin’in 3 Ocak 1922’de Fransız işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü kentin farklı noktalarında yapılan etkinliklerle kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kutlamalara katılarak yurttaşların kurtuluş günü kutladı.

Seçer, Cumhuriyet alanındaki törende yurttaşlara seslendi.

Mersin’i “Farklı kültürlerin, inançların ve kimliklerin bir arada uyum içerisinde yaşadığı, kardeşlik ve dayanışma zenginliğinin hüküm sürdüğü bir huzur coğrafyası” olarak niteleyen Başkan Seçer, “Mersin Türkiye'nin özetidir. Mersin, küçük Türkiye'dir. Savaşın neden olduğu göç sorunundan, tüm toplumsal sorunlara; gelir dağılımındaki adaletsizlikten, ekonomik sıkıntılara kadar ülkemizin yaşadığı tüm sorunları Mersin'de de birebir yaşıyoruz. Mersin, sadece bölgemizde değil, dünyadaki tüm gelişmelerden de etkileniyor. Yakın zamanda Suriye'de meydana gelen gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Beklentimiz, Suriye'nin çok kültürlü toplumsal yapısına uygun, tüm kesimleri kucaklayan demokratik bir yönetim anlayışının bir an önce hayata geçmesidir. Savaş nedeniyle zorunlu olarak şehrimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizle, barışın sembolü olmuş Mersin'imizde uzun yıllardır herhangi bir üzücü hadiseyle karşılaşmadan bir arada kardeşçe yaşadık. Misafirperver ve hoşgörülü Mersinli hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Geri dönüş hazırlıkları içerisinde olan misafirlerimize, ülkelerinde bir arada, savaşsız, kardeşçe, huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin’in resmi nüfusu yaklaşık iki milyon görülse de fiili nüfusun 2.7 milyona dayandığını ifade eden Seçer, “Kentimizde ortaya çıkan yeni nüfus hareketleri, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, trafik ve yol gibi birçok alanda yeni yatırımların hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nüfus artışının sebep olduğu temiz içme suyu ihtiyacı, Pamukluk Barajı içme suyu projesini zorunlu hale getirmiştir. Uluslararası finans kurumlarından kredisini temin ettiğimiz kanalizasyon, atık su arıtma gibi önemli projelerimizi ve merkezde iki ayrı hattan oluşan tramvay projelerimizin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınması ve yurtdışından kredi kullanım onayı verilmesi elzemdir. Mersin metro projesinin sürdürülebilirliği için gerekli olan dış kredi kullanım izni ise uzun süredir bakanlık onayını beklemektedir. Bu yatırımların hızla hayata geçirilmesi, şehrimizin yaşanabilecek sorunlarının önüne geçmek adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

Mersin’in birlikte hareket ettiğinde aşamayacağı engel olmadığına vurgu yapan Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mersin'in her bir bireyi, farklı kültürlerden ve geleneklerden beslenen bu güzel mozaiktir. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini rehber edinerek daha güçlü bir kent haline getirmek için el ele veriyoruz. Ortak hedefimiz, her yurttaşımızın kendini değerli hissettiği, barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Mersin inşa etmektir. Bu mücadele, yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmeyi gerektirir. Çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana huzur ve refahınız için kalkınmacı ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla azim ve inançla çalışıyoruz. Şehrimizin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik altyapı projelerinden hak temelli sosyal politikalara, çevre projelerinden kültür, sanat ve spor faaliyetlerine kadar birçok alanda önemli adımlar attık. Eğitime, spora, sanata destek verdik. Tarıma ve üretime verdiğimiz destekle kırsal kalkınmayı teşvik ettik. Özel bireyler, çocuklar, gençler, kadınlar, yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerimizde fırsat eşitliği sağladık. Hizmetlerimizi hayata geçirirken ayrımcılık yapmadan tüm yurttaşlarımızı kucakladık. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduk. 103 yıl sonra bugün, topraklarından bereket fışkıran güzel şehrimizde Mustafa Kemal'in veciz sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Mersinliler, Mersin ağacının dalları altında, gövdesi etrafında tek yumruk gibi birleştik. Mersin'e sahip çıktık, sahip çıkıyoruz. Büyükşehir belediyemizin şemsiyesi altında, sırtı Toroslar'a, yüzü Akdeniz dönük şehrimizin geçmişini ve mirasını geleceğe taşırken, kentimizin sahip olduğu tüm değerleri daha da yüceltmek için her alanda örnek bir şehir olma vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Yaşasın Mersin, yaşasın tam bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti”