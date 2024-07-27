Vahap Seçer'den SGK kesintisi göndermesi: "Bunu da aşarız, kimsenin endişesi olmasın"

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin gelirlerine SGK borcu gerekçesiyle el konulacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Seçer, bugüne kadar para yok diye şikayet ederek hizmetleri aksatmadıklarını belirterek "Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Hizmetlerimizi bir, bir, bir yapacağız. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin üreticilerle birlikte düzenlediği 6. Lavanta Hasat Şenliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tarım desteklerini anlatan Seçer, lavanta yetiştiriciliğinin belediyenin desteğiyle yörede yeni bir geçim alanı olduğuna değindi.

Seçer, "Çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız başarıyla şımarmayacağız. Daha mütevazı olacağız. Elbetteki girdigimiz seçimlerde başarılı olacağız. Seçimlerde başarılı olmanın yolu çalışmak. Hizmet edeceğiz.Sadece hizmet yapmak değil. Yolu yapmak, binayı yapmak, sosyal destekler, tarım destekleri değil. Bir belediye başkanı için önemli olan halkın kalbine girmek, halkın gönlüne girmek, halkın sevgisini kazanmak. Onun için uğraşıyoruz. Onu da kazandık çok şükür" dedi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin gelirlerine SGK borcu gerekçesiyle el konulacağı yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

"BİZ ONUN DA ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Vahap Seçer şunları söyledi:

"Son zamanlarda ekonomik zorluklar vatandaşımızı, üreticilerimizi zorluyor. Emekliden esnafa kadar herkesi zorluyor. Belediyelerimizi de zorluyor. Biz paranızı, sizin gönderdiğiniz vergilerden bize gelen bütçemizi en iyi şekilde kullanıp size hizmet yapmak zorundayız.

Şimdi üzülerek ifade edeyim Sayın Cumhurbaşkanı bizi üzecek kararlar aldı. Belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarını, bizim size hizmet etmek üzere sizin vergilerden gönderilen paralardan borçları ne kadarsa oradan keseceğiz; senin paraya ihtiyacın var mı, yok mu, bu parayı kesersek sen aç susuz kalır mısın? Hizmet aksar mı diye sormadan kaseceklerini ilan etti. Biz geçtiğimiz 5 yıl içinde çok büyük sıkıntılarla boğuşarak bugünlere geldik. Ama Allah doğruyla. Biz inançlı insanlarız. Biz çalışkan insanlarız. Şartlar koşullar ne olurda olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının ağzından paramız yok, bütçemiz yok, yol yapamayız, sosyal destek yapamayız, çalışanların ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz diye bir ağlama, bir sızlanma, bir şikayet duymadınız. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız, size hizmetlerimizi bir, bir, bir yapacağız. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç kimsenin endişesi olmasın"