Vahap Seçer: "Dimdik bu iktidarla mücadele etmek için bir arada olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Parti Genel Merkezi'nde ''Gel, Seç, Tarihe Geç'' sloganıyla düzenlenen Ön Seçim Toplantısı sona erdi. Ön seçim toplantısının ardından CHP Lideri Özel, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İmamoğlu ve büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte SODEMBEK toplantısına katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SODEMBEK toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Seçer, şunları söyledi: “Bugünkü toplantı SODEMBEK toplantısıydı. Büyükşehir belediye başkanları ve birlik başkanlarının olduğu bir toplantı. Bizim gündemimiz belediyelerle ilgili gündemdi. Belediyelerin karşılaştıkları hukuki problemler Ana gündem maddemiz buydu. Ön seçim ya da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gündem maddemiz yoktu ama doğal olarak tabii bugün görüşülen temel konu genel merkezde Sayın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı aday adaylığı olduğu için tabii ki bazı değerlendirmeler oldu. Onun dışında bugün genel merkezimizde örgütlerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz çok geniş bir katılımla farklı toplantılar oldu. Tabii ki önemli ve değerli. Topluma da önemli mesajlar çıktı.”

Sürecin yolunda gitmesi için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirten Seçer, “Nihayetinde güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimlerine gitmek istiyoruz. Genel seçime gitmek istiyoruz. Önemli bir yola girdik. Zor bir sürece girdik. Burada bunu kolaylaştıracak olan CHP'de birliği beraberliği sağlamak. Başta Sayın Genel Başkan'dan, en sade üyeye kadar bir kere ortak bir irade ortaya koymak, bir inanç ortaya koymak. Herkesin inanması gerekiyor. Çok zor bir dönem İşte görüyorsunuz bugün sabahın dördünde belediye başkanımız evinden gözaltına alınıyor. Oysa bir belediye başkanının ifadesine başvuracaksanız, çağırsanız gelir. Hiçbir belediye başkanı İstanbul'da Beykoz gibi bir yerde bir belediye başkanı ifadeye çağırıyorlar diye kaçmaz, saklanmaz, ülkeyi terk etmez. Tabii bu yapılanlar işte bu zorlu sürecin birer sahnesi, birer parçası. Burada amaç belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmak. Aslında CHP'li siyasileri itibarsızlaştırmak, topyekun siyasilere, topyekun topluma, toplumsal olaylara dair, fikir beyan eden sanatçısından, gazetecisine kadar herkesi korkutmak ve sindirmek. Bütün temel gaye bu. Biz bunları biliyoruz. Bu bilinçle de şu anda görevimizi yapıyoruz. Tabii ki yılmayız, korkmayız. Bunları artık çok doğal karşılıyoruz. Ve daha da şiddetli gelineceğini biliyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkça ifade ediyor” dedi.

Seçer, “Doğal olarak biz hani bizim Anadolu'da bir söz vardır; çiğ yemedim karnım ağrımıyor. Kendimizden eminiz. Halkımız için hizmet yapıyoruz. Hemşehrilerimize belediye hizmetlerini en iyi şekilde, en uygun şekilde, en adaletli şekilde götürüyoruz ki 31 Mart 2024 seçimlerinde çok üstün başarıyla çıktık. Doğal olarak da bunu iktidar görüyor. İktidarı kazandıracak olan CHP'ye belediyelerin olduğunu görüyor. Belediye başkanlarının performansının olduğunu görüyor. Bunları nasıl akamete uğratırım, bu başarılı gidişatı, bu yükselmeyi nasıl durdurabilirim, hukuk dışı yollarla antidemokratik uygulamalarla bunların üzerine gideriz, bunları yıldırırız, bunları bıktırırız amaç gaye bu. Ama tabii ki bıkmayacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız. Her şeyden önemlisi dimdik bu iktidarla mücadele etmek için bir arada olacağız. Birlik olacağız. Kendi içimizde sorunlar olabilir. Alınan kararlar hoşumuza gitmeyebilir. Ama bunu sürekli kamuoyuyla paylaşmak, bunu bir krize dönüştürmek CHP'de bir kavga varmış gibi sunmak bize zarar verir. Doğaldır her yapılan işlemi, eylemi ya da alınan kararı kabul edecek ya da destekleyecek bir durumda değiliz. Nihayetinde demokrasi diyoruz. Önce partimizde olmalı. Ama bu itirazları da yaparken bu partinin belirli bir kurallar silsilesi vardır. Bir tüzüğü vardır. Herkes her şeyi her yerde konuşamaz ama belirli platformlarda bu itirazlarını dile getirir. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Dışarıya bizi zayıflatacak hiçbir şekilde bir koz vermememiz lazım. Buradan CHP'nin en sade üyesine kadar herkese seslenmek istiyorum. Bu sorumlulukla, bu zorlu günleri hep beraber aşacağız” diye konuştu.