Vahap Seçer: Gidilmeyen sokaklara gittik, salonlarda siyaset olmaz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Kongresine katıldı.

Doğum günü olması dolayısıyla gençlerin “Mutlu yıllar” sloganıyla karşıladığı Vahap Seçer, “Mutluluk içinde, barış içinde nice yıllar olsun. Dünyada barış olsun, ülkemizde mutluluk olsun. Tüm dileklerimiz insanlık için” diyerek konuşmasına başladı.

“CHP ASIRLIK ÇINARDIR, BU ESASTIR, BİR GERÇEKTİR”

Seçer, “Eğer bir partide örgüt dinamikse, çalışıyorsa, herkes görevini yapıyorsa hedefe emin adımlarla gidiyor demektir” diyen Vahap Seçer, partilerin şekil şartlarının bulunduğunu ancak esasın daha önemli olduğunu belirterek “CHP asırlık çınardır, bu esastır, bir gerçektir, değiştirilemez. Dünyanın en eski, en birikimli partisidir. Savaş meydanlarında kurulmuş tek siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partiliyiz derken ağzımız dolu dolu konuşmalıyız. Biz gurur duyuyoruz partimizle. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Herkes CHP’ye üye olabilir. Ama herkes Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Cumhuriyet Halk Partili insanın temel ilkeler çerçevesinde bu topluma hizmet ediyor olması lazım” diye konuştu.

“ELBETTE BAŞARILIYIZ”

2019’dan bu yana Mersin’de parti örgütlerinin uyum içerisinde çalıştığına değinen Vahap Seçer, “Elbette başarılıyız. 2019’da 3 ilçe belediyesi ve Büyükşehir’i kazandık. Yüzde 45 oyla kazandık. Şimdi 7 ilçe belediyesini, yine Büyükşehir Belediyesini yüzde 60 oy oranıyla kazandıysak bu örgütler başarılıdır. Nokta. Gerisi lafı güzaftır. Siyasetçinin sınanacağı yer sandıktır. Manipüle anketler değildir. Hamasi nutuklar değildir. Şovmenlik değildir. Emektir. Emeğin neticesinin sandığa yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ BİZE KAPISINI SONUNA KADAR AÇTI”

Vahap Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

“2024 seçimleri yerel seçimlerdir. Önemli olan önümüzdeki genel seçimlerde, son yerel seçimlerde Cumhuriyet Hak Partili belediye başkanlarına oy veren insanlara topyekûn Cumhuriyet Halk Partisine oy verdirmeyi sağlamak. Bugün aldığımız oyları yarınlarda partimize tahvil etmek zorundayız. Bunu da oturarak yapamayız. Çalışarak, çok çalışarak yapabiliriz. Yerel yönetimlerle toplumun kılcal damlarına dokunduk, sorun alanlarını gördük, o sorunları kaldırdık, insanların mutlu olmasını sağladık. Bugüne kadar gidilmeyen sokaklara gittik, bugüne kadar dokunulmayan ellere dokunduk.

Önceden yoktu. Önceden sen beni öv, ben seni öveyim, ideolojik olarak kendimizi bir yere koyalım. Şevket Sümer’de yaşayanı beğenmeyelim, Anamur’un Akinesi’nde yaşayanı beğenmeyelim ya da Tarsus’un Cinköyü’ndeki uğramayalım. Böyle siyaset olmaz. Salonlarda siyaset olmaz. Dört duvar arasında olmaz. Siyaset halkın içinde. Hep beraber çalışacağız. Ve çalıştık. Ben örgütlerimize teşekkür ediyorum. Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve ana kademeye teşekkür ediyorum. Çok keyifli seçim çalışması yaptık. Kapısını sonuna kadar açtı vatandaş. Yeter ki vatandaşa dokunun. Yeter ki sevginizi gösterin. Onu beğenmeyeceğiz bunu beğenmeyeceğiz. O sağcı, o solcu, o aşırı solcu. Biz Atatürkçüyüz. Partimizle, Atatürkçülüğümüzle övünç duyuyoruz ama biz herkesi kucaklıyoruz. Herkesi kucaklayacağız. Ne onlar öcü ne biz öcüyüz. Bu ülkenin şerefli vatandaşlarıyız.”

KONGREDE TEK ADAY VARDI

Başkan Vahap Seçer, kongrede yeniden aday olmayan eski gençlik kolları başkanı Alkım Sümer’e emeklerinden dolayı teşekkür ederken kongreye tek aday olarak katılan Okan Kaya’ya başarılar diledi.

Divan başkanlığını Çağdaş Güzel’in yaptığı CHP Mersin Gençlik Kolları İl Kongresine Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ve CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de katıldı.