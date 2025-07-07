Vahap Seçer: Gün; kırgınlıkları, rekabeti, kişisel kaygıları bir yana bırakma günüdür

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, X hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Seçer, "Gün; kırgınlıkları, rekabeti, kişisel kaygıları bir yana bırakma günüdür. Gün; ortak akılla, ortak vicdanla, ortak mücadeleyle bir olma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık dönemi ancak birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz" açıklamasında bulundu. Seçer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal muhalefetin omurgasıdır ve bu nedenle iktidarın hedefindedir. Belediyelerimiz sosyal adaleti, halkçı hizmet anlayışını ve kamu yararını savundukları için bu saldırılarla karşı karşıyadır. Böylesi bir süreçte partimizin her bir üyesine düşen görev demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak için omuz omuza durmaktır. İçeride bölünürsek dışarıdan gelen saldırılara karşı dirençsiz kalırız. Unutmayalım ki bizi zayıflatmak isteyenlerin en çok arzuladığı şey, kendi içimizde bölünmemizdir.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK BU KARANLIK DÖNEMİ ANCAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE AŞABİLİRİZ"

Gün; kırgınlıkları, rekabeti, kişisel kaygıları bir yana bırakma günüdür. Gün; ortak akılla, ortak vicdanla, ortak mücadeleyle bir olma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu karanlık dönemi ancak birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Her yol arkadaşımız bu sorumlulukla hareket etmeli, halkın iradesini ve partimizin onurunu birlikte savunmalıdır."