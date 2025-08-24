Vahap Seçer: Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları hâlâ tutuklu. Suçları sabit değil, iddianameleri bile yazılmadı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İtirafçılar dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları hâlâ tutuklu. Suçları sabit değil, iddianameleri bile yazılmadı. Bu tablo ne hukuka ne vicdana sığar" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Ahmet Özer, İnan Güney, Aykut Erdoğdu ve Şükrü Genç’i ziyaret eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Her birinin ortak talebi çok açık: Bir an önce iddianameler hazırlansın ve yargı karşısında kendilerini savunabilsinler. İktidarın belediyelerinde bu tip suçlamalarla karşı karşıya kalıp da tutuklu yargılanan tek bir AK Partili belediye başkanı olmuş mudur? Ancak bugün geldiğimiz noktada;

İtirafçılar dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları hâlâ tutuklu. Suçları sabit değil, iddianameleri bile yazılmadı. Bu tablo ne hukuka ne vicdana sığar. İktidar, gücünü kullanarak yargı üzerinden belediye başkanlarımızı bertaraf etmek yerine, hizmetlerimizle yarışarak rekabet etsin."