Vahap Seçer: 'Hükümet boş alanlar bırakıyorsa, CHP'li belediyeler var'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığı tarafından ‘İl Danışma Kurulu’ düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İl Danışma Kurulu’na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel de katıldı.

Danışma Kurulu toplantılarının yapılmasının, parti içi demokrasi açısından son derece değerli olduğuna dikkat çeken Seçer, partide seçilmiş olarak görev yapan herkesin telkinlerini, önerilerini ve eleştirilerini sunacağı bu tür toplantıların çok önemli olduğuna değinerek, “Çok seslilik daima yarar getirir. Doğru söz yerinde ve zamanında söylendiği zaman bir değer olur, bir ağırlığı olur. Bu toplantı da parti için politikalar açısından, dünümüz, bugünümüz ve geleceğimiz açısından söylenebilecek sözlerin doğru bir yeri ve zeminidir” dedi.

Mersin’in ‘Küçük Türkiye’ olduğunu her zaman dile getirdiğini söyleyen Seçer, “Demografisine, stratejik konumuna, Türkiye’de ekonomik hacmine, sosyolojisine, yaşanan olaylara baktığımız zaman haklıyız. Türkiye’de ekonomik sorun, gelir dağılımında adaletsizlik yaşanıyorsa burada da yaşanıyor. Doğu Akdeniz ısınır, Kafkaslar soğur, Ortadoğu’da çatışma olur, Türkiye’de siyasi gerginlik olur, bunların hepsinden Mersin etkilenir” ifadelerine yer verdi.

Son günlerde birçok belediyeye kayyum atanmasına ilişkin konuşan Seçer, kayyum atamalarının hukuki bir dayanağı olmadığına ve alınan kararların siyasi olduğuna dikkat çekti. Yapılan her toplantıda ve konuşmasında sık sık bunu dile getirdiğini söyleyen Seçer, bu konuyu Türkiye’nin gündeminde tutmak ve kamuoyunda dikkatleri bu mesele üzerinde yoğunlaştırmak gerektiğini vurgulayarak, “Millet iradesi ve demokrasi gasp ediliyor. Türkiye’yi ayağa kaldırmak ve bunun karşısında durmak lazım. Bizim duracağımız yer belli. Ben partimin de bu noktada olduğunu memnuniyetle görüyorum. Türkiye’nin de duyacağı şekilde bu konuyu itiraz etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İktidara giden yolun parti tabanının çabası ile olacağını vurgulayan Seçer, “Şimdi çok çalışmak ve çok iş yapmak zamanı. İktidarı getirecek olan halka dokunmak ve halka gitmektir. Formül belli; çalışmak, halka gitmek ve halkın hanesine girmek” diye konuştu.

“MERSİN’DE BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP’li belediyelerin her türlü engellemeye karşı halkın sorunlarına çözüm üretmeye, sosyal politikalarla halka hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, kayyum eleştirisinde bulundu. Yücel, siyasi partilerden ve siyasi görüşten bağımsız olarak demokrasiye inanan ve demokrasiyi sahiplenen herkesin bu uygulamanın karşısında durması gerektiğinden söz ederek, “Kayyum uygulamaları AKP’nin seçimlerde sandıkla kazanamadığı belediyelere çökme projesinin bir örneğidir” dedi. Yücel, Seçer’in yönetiminde kentin hizmet dolu bir dönem geçirdiğini ifade ederek, “Mersin’de bir başarı hikâyesi yazdık. Vahap Başkanım çok başarılı bir dönem geçirdi. Bu dönem rekor oyla ikinci kez seçildi. Geçen dönem 3 olan ilçe belediye sayımızı Mersin’de 7’ye çıkardık. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem hepsini alarak tüm belediyeleri ve ilçeleri CHP’nin yönettiği bir Mersin’de daha mutlu, huzurlu, demokratik ve çağdaş bir yönetim ile Mersinli hemşehrilerimiz tanışacak” diye konuştu.