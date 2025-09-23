Vahap Seçer: Korku bulutları dağılacak

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Anamur ilçe kongresine katılarak açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon hakkında konuşan Seçer, "Bugün Ankara Belediyesi’ne yapılan operasyon sürpriz değil. Aylardır konuşuluyor. 2021-2024 yılları arasında konserlerde yapılan harcamalarda kamu zararı oluşmuş. Sabah Mansur Bey ile de temas ettim. Bir açıklama da yaptı. Az önce gelirken okudum diyor ki; ‘Biz bunu Teftiş Kurulu’na verdik, raporu aldık. Sonra mülkiye müfettişi geldi, o da rapor düzenledi. Hem bizim Teftiş Kurulu hem müfettişin düzenlediği raporda ‘kamu zararı oluşturmamıştır’ yazıyor. Ama şimdi bunlar; ‘ihaleye fesat karıştırılmıştır’ diye bir iddiayla sanki büyük büyük yolsuzluklar yapılmış gibi Ankara Belediyesi’nde 13 bürokratı gözaltına aldılar” dedi.

Belediyelere yönelik operasyonların halkı endişelendirdiğine işaret eden Vahap Seçer, “Düne kadar iktidara oy veren halk endişe içerisinde. ‘Yahu’ diyor yeter. Müslüman olan ‘yeter’ diyor. Allah’ın adaleti olur. Hak olur, hukuk olur, herkes isyan içerisinde. Çünkü kendinin de geleceğinden emin değil. Sadece siyasilerin değil, sade vatandaşlar da. Bu korku bulutları dağılacak. Bunlar geçecek. Demokrasinin tam anlamıyla kurum ve kurallarıyla oturmamış toplumlarda bu olur, bunlar aşılır. Türkiye demokrasisi ne fırtınalar ne karlar ne soğuklar ne boranlar atlattı, hepsini aştı” dedi.

Belediyelere yönelik operasyonlara, algı oyunlarına rağmen çalışmaya devam edeceklerini belirten Seçer, “Fakirimiz, fukaramız, çiftçimiz bize emanet. Emek veren herkes bize emanet. Herkes bu devlet karşısında eşit yurttaştır. Sen CHP’lisin, sen AK Partilisin, İYİ Partilisin ayrımı yok. Devlet karşısında anayasal hakkınızdır, hepiniz eşit yurttaşsınız. Keşke şimdiki iktidar da anayasa bağlı olarak hizmetlerini yapsa, uygulamalarını yapsa. Ayrım yapmasa. Ak Partili olan bu tarafa, CHP’li olan o tarafa demese. Bizim gibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi, CHP’li belediyeler gibi, Mevlana gibi kim olursan ol gel dese. Keşke dese. Bu ülkeyi bölmese, parçalamasa, ötekileştirmese. Biz bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZ SALDIRI ALTINDA"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğuna işaret eden Seçer, son yıllarda Ortadoğu coğrafyasında yaşananlara da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bizim meşgul olmamız gereken şeyler küçük işler değil. Dar alanlarda küçük kavgalar değil, gereksiz kavgalar değil. Bunları aşın. Memleket elden gidiyor, Türkiye elden gidiyor. Türkiye'yi ele geçirmek isteyenler şunu biliyor; Cumhuriyet Halk Partisi zapt edilirse, Türkiye; Cumhuriyet Halk Partisi işgal edilirse ya da Cumhuriyet Halk Partisi’ni derdest edersek, paramparça edersek, yok edersek Türkiye'yi de girmiş oluruz, Türkiye'yi de parçalamış oluruz, Türkiye'yi de yok etmiş oluruz, Türkiye'yi de o bizim bildiğimiz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni yok ederiz. Kendimize göre bir cumhuriyet kurarız, ikinci cumhuriyeti inşa ederiz. Bunu biliyorlar. Bize yönelik saldırılar onun için. Cumhuriyet Halk Partililer tarihi bir dönemdeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz görev, çok tarihi bir görev. Partimiz saldırı altında. Mahkeme kapılarından geri gelmiyor. İçimizdeki tartışmaları körüklemek istiyorlar. Medya gücünü kullanarak şu kadar bir kıvılcımı alev yapıp gösteriyorlar. Bir kilo dumanı, bir kamyon duman haline getiriyorlar. Açın yandaş kanalları hep Cumhuriyet Halk Partisi hep Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalar. Olan olmayan, küçük olan olmayan ama büyük birer tartışma gibi anlatılıyor. Sakin olalım. Başkanınız olarak sizden istediğimiz şu; birbirimize sahip çıkalım.”

"2029'DA YÜZDE 70 OY BİZE YAKIŞIR"

Seçer, şunları söyledi: "5 yıl hizmet yapmışız. Eldeki olanakları en iyi şekilde kullanmışız. Borçlanma, herhangi bir konuyu bir devlet dairesinden geçirme konusunda zorluklar yaşamışız. Siyasi operasyonlar yemişiz. Her türlü badireyi atlatmışız. Anamurluya hizmet yapmışız. 5 yıl sonra kendimizi sormuşuz Anamurluya. Bizi nasıl buluyorsunuz? Bir önceki seçimde her 100 kişiden 37’si bizi desteklerken her 100 kişiden 60 kişinin bizi desteklediğini görmüşüz. Yani oyumuz yüzde 36.7’den yüzde 60 seviyesine, Anamurluların vefası, hak bilmesi sayesinde yükselmiştir. Anamurlulara teşekkür ediyoruz. Buna layık olacağız. 2029’da bize yakışacak olan hem ilçe belediyesinin hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla oy oranını yüzde 70’e çıkarmak olacaktır. Ama ondan önce, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Anamurluların da yapması gereken bir şey var. Türkiye’de CHP’yi iktidara getirmek. CHP’li bir adayı Çankaya’ya cumhurbaşkanı olarak göndermek. Böyle bir misyonumuz var."