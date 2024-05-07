Vahap Seçer muhtarlarla buluştu: "31 Mart seçimleri toplumu rahatlattı"

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in batısındaki 7 ilçede 2019’da yüzde 30 oranında oy aldığını, 2024 seçimlerinde ise bu bölgede yüzde 52, il genelinde yüzde 60 oranında oy aldığını belirterek “Eğer ki vatandaşımız hüsnüniyet sahibiyse, siyasetçinin hizmetlerine göre oyunu veriyorsa vatandaşımın bu güvenini boşta bırakmam” dedi. 31 Mart seçimlerinin tüm toplumu rahatlattığına da değinen Seçer, “Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Biliyoruz ki bir seçimde bizleri göklere çıkarır. Ama o emanete hıyanet edersek bir sonraki seçimde bizi yer ile yeksan eder. Bunu da biliyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Arkamızdaki güç vatandaş desteğidir” ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta yapılan seçimlerde yüzde 60’a yakın oy oranıyla yeniden seçilen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in batı kesiminde yer alan Erdemli, Silifke, Gülnar, Bozyazı, Anamur, Aydıncık ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

31 Mart Seçimlerinde seçmenin oyunu alarak göreve seçilen muhtarları tebrik eden Vahap Seçer, “Hepimiz ortak bir başarıya imza attık. Seçime girdiğimiz bölgelerde vatandaşlarımızın desteğiyle 5 yıl için görev aldık. Kimimiz muhtarlık yapacak, kimimiz ilçe belediye başkanı, ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin halkına hep beraber, bir takım hüviyetinde, birlik beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz. Çünkü görevi vatandaşlar bize tevdi ederken kavga edelim diye değil, ayrışalım diye değil, birbirimize çemkirelim diye değil, birbirimize parmak sallayalım diye değil… Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. 31 Mart Seçimlerinde yüzde 60 oyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak gururla, onurla bakıyorum Mersin’de aslında karşımızda olan kimse yok. Hizmetimizden memnun olmayan kimse yok. Oy vermedik ama başkan seçildiği için mutluyuz diyenler var. Neden mutlusun? Hizmet devam edecek diyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet erbabı bir belediyedir. Günü kurtarmak için iş yapmaz. Hani bizim yörede evladiyelik diye laf vardır. Çok şükür doğru adamız, düzgün adamız, işlerimizi evladiyelik yapıyoruz” dedi.

“VATANDAŞ PARTİ AYRIMI, İDEOLOJİK AYRIM GÖZETMEDİ, HİZMETE OY VERDİ”

2019 yılında başkan seçildiği günden bu yana merkezde hangi kalitede hizmet yapıldıysa Mersin’in batısındaki 7 ilçede de aynı hizmetin yapıldığını ifade eden Vahap Seçer, “Siyasette seçimler karnenizi önüne koyar. Gerçek olan sandıktan çıkan sonuçtur. Genelde yüzde 45 oyla belediye başkanı olarak bir sonraki seçimde 15 puanlık artışla yüzde 60 ile yeniden seçildim. 7 ilçeyi kapsayan bu bölgede 2019’da tarafıma verilen oy oranı yüzde 30’du. Aradan 5 yıl geçti. 22 puan artışla yüzde 52’ye çıktı. Bu neyin eseridir? 22 puanlık oy artışı hizmetin değil de neyin eseridir, soruyorum size. Demek ki vatandaş hizmetlerimizden memnun. İşte burada durup düşünmemiz lazım. Sorumluluğumuzun birkaç kat daha arttığını görmemiz lazım. Bazı kişiler parti ayrımı gözetmemiş. İdeolojik ayrım gözetmemiş. Eğer ki vatandaşımız hüsnüniyet sahibiyse, siyasetçinin hizmetlerine göre oyunu veriyorsa ben de bir başkan olarak bu sorumluluğun altında ikinci 5 yılımda, eğer önceki 5 yılda bir çalışıyorsam, bu dönemde beş çalışmam lazım. Bu sorumluluk ağırdır. Vatandaşımın bu güvenini boşta bırakmamam gerekir deyip gecemize gündüzümüze katıp daha çok çalışmalıyız. Azmimiz, şevkimiz, enerjimiz yerinde. Çok daha güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ARKAMIZDAKİ GÜÇ MİLLET GÜCÜDÜR”

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının ülke genelinde bir rahatlamaya neden olduğuna da değinen Başkan Vahap Seçer şunları söyledi:

“Seçim toplumu rahatlattı. Sandıkta mağlup olan partilerin seçmeni de mutlu. Diyor ki, bizimkiler bir hata yaptı ki, işte milletimizin feraseti bu diyor. Yeri zamanı gelir sana destek verir diyor. Ama çok aştığın zaman, limiti doldurduğun zaman, sınırı aştığın zaman sana ders vermesini de bilir. Belki partisine bırakmayacak. Yine o partide. Ama bu seçimde bir uyarıda bulunacak. Bu seçim hizmet yapamayanların, israf edenlerin, halka tepeden bakmaya başlayanların, yanlış yapanların, toplumu uygun olmayan politikalar güdenlerin, toplumu bölmek isteyenlere, kutuplaştırmak isteyenlere ve buradan siyasi istismar yapmak isteyenlere önemli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Eğer partisi ne olursa olsun bir seçim çevresinde bir kitle bir başkan etrafında ittifak yapmışsa bunun anlamı budur. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Biliyoruz ki bir seçimde bizleri göklere çıkarır. Ama o emanete hıyanet edersek bir sonraki seçimde bizi yer ile yeksan eder. Bunu da biliyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük olan millettir. Arkamızdaki güç millet gücüdür, vatandaşın destek gücüdür. Bir teşekkürüdür. Onun hayır duasıdır.”

“DAHA FAZLA YATIRIM ALMAMIZ LAZIM”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla buluşmasında, Mersin’in kamu yatırımlarından daha fazla pay alması için her siyasi partiden seçilmişlerin çaba göstermesi çağrısı da yaptı.

Seçer, “Biz Türkiye’de en fazla vergi 7 ilden biriyiz. Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyoruz. Türkiye’nin kasasına, 81 vilayet içerisinde ilk 7’de para bırakıyoruz. Limanımız, tarımımız, sanayimiz. Birçok sektör katma değer yaratıyor. Bu da hükümete vergi olarak gidiyor. Biz bunun karşılığını almak zorundayız. Bizden az daha katkı sunan bir vilayet bizden daha fazla merkezi idareden katkı alıyorsa bu kimsenin suçu değil. Bu bizim suçumuz. Bu siyasilerin suçu. Muhtarların suçu. İl başkanlarının, ilçe başkanlarının, siyasi parti temsilcilerinin suçu. İlçe başkanlarının, Büyükşehir Belediye Başkanının ama en fazla da Mersin’i temsil eden milletvekillerinin eksikliğidir. Daha fazla merkezi hükümetten pay almak zorundayız. Daha fazla yatırım istemek durumundayız. Bekleyen yatırımlarımızın bir an önce gerçekleşmesini istemek durumundayız. Bakın CHP’li bir belediye başkanı olarak iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırıyorum. Bütün siyasi partilerin Mersin’in yatırım alması için gerekli çalışmayı yapması lazım” dedi.