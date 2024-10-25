Vahap Seçer: "Ortaya konan bu iradeyi destekliyorum, ülkemizde terör istemiyoruz"

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin 5 yıldır düzenlediği “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi kapsamında Gülnar ilçesinde üreticilere damızlık hayvan ve yem desteği verilmesi törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Ankara’da TUSAŞ’ı hedef alan silahlı saldırıyı kınayan Vahap Seçer, şöyle konuştu:

“Terörü telin ediyorum. Lanetliyorum. Türkiye’deki terör eylemleri, ağlayan analar, akan kan, kaybolan moralimiz motivasyonumuz, ekonomimize verdiği zararları gören her akıllı kafa bu konuyu siyaset üstü görerek bir süreç başlatma yönünde bir irade koydu. Ortaya konan bu iradeyi destekliyorum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Biz ülkemizde terör istemiyoruz. Kavga istemiyoruz. Ayrılık gayrılık istemiyoruz. Birbirimize parmak sallayan siyasetçiler istemiyoruz. İnsanları bölen, ayrıştıran siyasetçiler istemiyoruz. Biz birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, refah istiyoruz, zenginlik istiyoruz. Halkın istediği bu. Bu ülke bizim. Yaşayacak başka ülkemiz yok. Türkiye’miz bizim, Anadolu toprakları bizim. Kanla yoğruldu bu topraklar. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, onun yanında mücadele eden dedelerimizin, ninelerimizin emekleriyle bu ülke var oldu. Var olmaya devam edeceğiz.”

“BİZ GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE MERSİN’DE KARDEŞLİK OLACAK"

Yerel yönetimlerin yurttaşlar arasında ayrım yapmadan hizmet vermesi gerektiğine dikkat çeken Vahap Seçer, “Önceki dönemimizde olduğu gibi bu dönemde de siyasi ayrım yapmadan, ilçe belediyelerimizle iş birliğine hazırız. Seçimlere kendi siyasi partimizle gideriz ama seçildikten sonra öyle senin parti benim parti demek yok. Çalışacağız. Öyle ayrımcılık gayrımcılık yok. Filanca partilisi, falanca partilisin. Zaman kaybediyoruz. Bakın burada bir aradayız. Biz bu görevde olduğumuz sürece Mersin’de kardeşlik, dostluk, barış, bereket, bolluk hâkim olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“ÜRETEN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

“Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi kapsamında 5 yıl içinde yaklaşık 20 bin koyun ve keçi varlığını Mersin’e kazandırdıklarını söyleyen Seçer, “Çiftçilerimiz siz üretin, biz yanınızda olacağız. Biz belediyeyiz. Güçlüyüz. Kaynaklarımız da güçlü. Çünkü çalışan bir milletimiz var. Sizlerin vergilerinden o para geliyor. Bu keçilerin parasını siz verdiniz. Belediye aracılık ediyor, doğru yere gitsin diye. Bu ülkenin her karışında her yurttaşımın hakkı var” dedi.

“ILISU SUYUNU MAYIS AYINDA GÜLNAR’A VERECEĞİZ”

Gülnarlıların yıllardır beklediği Ilısu içme suyu projesiyle ilgili süreci de anlatan Başkan Seçer şunları söyledi: “Sözümüz sözdür. Yaz ayları gelmeden Ilısu suyunu Gülnar’a akıtacağız. Allah yardım etsin, önümüzde engel çıkarmasın. Hükümet yetkilileri de beni duyuyor, bu adamın amacı hizmet etmek diyor. Ilısu mayıs ayında akacak hiç merak etmeyin.”

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de “Gülnar bir tarım memleketi. Her şeyin en güzeli yetişiyor. Bizim coğrafyamız zorlu. Muz, portakal da yetişiyor Gülnar’da, elmamız, üzümümüz de yetişiyor. Burada yaşayan insanların tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu güzel proje için Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.