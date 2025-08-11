Vahap Seçer, Silivri'de başkanları ziyaret etti: “Türkiye bir hukuk devletiyse arkadaşlarımızın tutuksuz yargılansın”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti ve ardından gazetecilere açıklama yaptı. Seçer, “Ahmet Özer 9 aydır, Ekrem Başkan yaklaşık 4 aydır, Zeydan Başkan ise 1,5 aydır cezaevinde. Bu arkadaşlarımız halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarıdır. Bugün geldiğimiz noktada, halkın iradesinin gasp edildiği bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YARGILAMA ELBETTE OLABİLİR AMA BUNUN TUTUKSUZ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR”

Cezaevindeki belediye başkanlarının suçluluklarının henüz ispatlanmadığını vurgulayan Seçer şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşlarımız masumiyet karinesine göre henüz suçlu değiller. Ancak özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Yargılama elbette olabilir ama bunun tutuksuz bir şekilde yapılması gerekir. Bu, hukuk devleti olmanın bir gereğidir."

İddianamelerin hazırlanmasında yaşanan gecikmelere dikkati çeken Seçer, “Birçok arkadaşımız kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili savunma yapma ihtiyacı içinde. Ancak iddianamelerin gecikmesi, bu savunma hakkını fiilen engelliyor. Bu da adil yargılanma ilkesine aykırı” dedi.

"HASTA BAŞKANLAR VAR, TEDAVİ CEZAEVİNDE MÜMKÜN DEĞİL"

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan belediye başkanları olduğunu belirten Seçer, geçtiğimiz haftalarda Antalya’da Muhittin Böcek’i, İzmir’de ise Murat Çalık’nın ailesini ziyaret ettiğini, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini anlattı. Hastalıkların tedavisinin cezaevi koşullarında mümkün olmadığını vurgulayan Seçer, “Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm belediye başkanları, halktan gelen destekle morallerinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. 'Milletimiz arkamızda olduğu müddetçe başımız dik, davamızda yürümeye devam edeceğiz' diyorlar” şeklinde konuştu.

"ADALET VARSA TUTUKSUZ YARGILAMA OLMALI"

Vahap Seçer, “Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları gerekir. Mahkemeler suçlu bulursa elbette karar uygulanır, kimsenin diyecek sözü olmaz. Ama bugünkü durumda özgürlükleri gasbediliyor. Şehirlerimiz başkansız, hizmetten mahrum kalıyor. Halk kendi seçtiği başkanları görev başında görmek istiyor” dedi.