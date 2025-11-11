Vahap Seçer: Tüm seçilmişler göreve iade edilmeli

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameye ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçer, sürecin sadece CHP’ye değil, halkın oylarıyla seçilmiş tüm belediye başkanlarına yönelik sistematik bir yıpratma girişimine dönüştüğünü ifade etti.

Yargı baskısının demokrasiye zarar verdiğini ve halkın iradesini yok saydığını belirten Seçer, “Halkın iradesi yargı kararıyla gasp edilemez” mesajını verdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesini memnuniyetle karşıladığını belirten Seçer, beklentilerinin net olduğunu “Tüm seçilmişler göreve iade edilmeli, adalet evrensel hukuk ilkeleriyle işlemelidir” ifadeleri ile vurguladı.